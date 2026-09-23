Govern descarta modificar el reglament constructiu arran de l’incendi: «No tenim pensat fer cap modificació»

La ministra de Presidència, Habitatge, Treball i Economia, Conxita Marsol, ha valorat positivament el treball del cos de Bombers en l’extinció de l’incendi de la Querola i ha descartat que sigui necessària una reforma del reglament constructiu. «S’ha fet front a aquest incendi de manera satisfactòria i felicitar el cos de Bombers perquè ha treballat d’una manera molt professional», ha declarat Marsol durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Així, i davant la velocitat amb què el foc va consumir diversos blocs de la urbanització, Marsol ha declarat que «pel que fa a l’edifici, aquest encara estava pendent d’acabar l’obra i no tenia totes les revisions finals, però tots els materials són homologats per la Unió Europea», tot afegint que «nosaltres, ara per ara, no tenim pensat que, com a conseqüència d’aquest incendi, s’hagi de fer cap modificació».
Tanmateix, sí que ha posat sobre la taula la possibilitat de fer una revisió del manual d’Indústria, el qual, segons ha afirmat, és molt antic: «S’ha d’assenyalar que és cert que el reglament d’Indústria sobre incendis és vell, de l’any 1981. Tot i això, està en funcionament i és plenament vigent, però és cert que des de fa un any i mig s’està treballant amb Bombers i amb Indústria per adaptar-lo i modificar-lo». Addicionalment, la ministra ha volgut recordar que, pel que fa a les parts constructives, les instal·lacions contra incendis i la gran majoria de construccions, «no canviarà res i, per tant, no veiem que, per aquest incendi, que ha sigut una qüestió molt lamentable, hi hagi la necessitat. Això no treu que el reglament s’hagi d’anar actualitzant i nosaltres tenim sobre la taula la modificació d’aquest reglament, però no per aquest cas concret».
«Nosaltres pensem que oferia les garanties, les ofereix, i les edificacions s’han d’adaptar i s’adapten. Això no treu que, per desgràcia, hi hagi accidents» – Conxita Marsol
En la mateixa línia, també ha volgut recordar que tampoc s’accelerarà el ritme de modificació del reglament perquè no hi ha cap mesura que indiqui que no s’ofereixen garanties per a les instal·lacions de seguretat contra incendis: «Nosaltres pensem que les oferia, les ofereix, i les edificacions s’han d’adaptar i s’adapten. Això no treu que, per desgràcia, hi hagi accidents». A més, i ja respecte a l’incendi, Marsol també ha assenyalat que un dels motius que van permetre que el foc creixés va ser la presència de l’aparcament soterrani, el qual era comú a tota la urbanització.
Segons ha apuntat la ministra, això va permetre que l’incendi s’estengués per la part del pàrquing, assegurant que «això no és una qüestió del reglament d’Indústria, sinó una manera de construir permesa per les normes de construcció». Així, i en total, uns 12.000 metres quadrats d’edificació s’hi han vist afectats, juntament amb els 10.000 metres quadrats de pàrquing. Un fet que evidencia, tal com ha expressat la ministra, que es tracta d’un incendi de gran magnitud, tot reiterant que no es van produir en cap moment problemes de subministrament d’aigua i que el fet que s’hagin salvat dos dels set edificis demostra l’eficàcia dels equips de Bombers que van participar en les tasques d’extinció.