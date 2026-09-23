Sant Julià de Lòria triplica la seva oferta teatral i s’incorpora per primera vegada al cicle infantil d’Andorra la Vella

Els comuns de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella recuperen la programació conjunta de la Temporada de teatre després de l’incendi que va afectar el Centre Cultural i de Congressos Lauredià. La 69a edició, presentada aquest dimecres, amplia tant el nombre de propostes com els espais escènics disponibles a la parròquia laurediana, on les representacions es repartiran entre l’Auditori Claror i l’Auditori Rocafort. La principal novetat serà l’increment de l’oferta, la qual passarà de l’habitual espectacle mensual a dues propostes cada mes.
«El nostre objectiu és que la gent torni a tenir ganes de compartir les dues temporades i de gaudir de tants espectacles com els que oferim als dos comuns», ha explicat la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny. La programació combinarà espectacles de gran format amb muntatges més reduïts i reservarà espai tant per a artistes consolidats com per a nous talents de l’escena catalana. Entre els noms que passaran pels escenaris lauredians hi haurà Joan Pera, Jordi Boixaderas i Ramon Madaula, juntament amb actors més joves que estan guanyant presència en el panorama teatral.
«El nostre objectiu és que la gent torni a tenir ganes de compartir les dues temporades i de gaudir de tants espectacles com els que oferim als dos comuns» – Teresa Areny
Areny defensa que l’ampliació de l’oferta també ha de servir per acostar al públic propostes diferents de les que habitualment garanteixen una major assistència: «El més fàcil seria programar sempre allò que sabem que omplirem. Hem de portar noves mirades, hem de ser capaços d’interpel·lar el públic perquè pugui conèixer noves maneres de fer teatre», ha afirmat. Així, en total, Sant Julià de Lòria oferirà nou propostes teatrals durant aquest trimestre, amb una programació dirigida tant al públic adult com al familiar.
Precisament, una altra de les novetats d’aquesta edició serà la incorporació per primera vegada de Sant Julià a la Temporada de teatre infantil que Andorra la Vella programa cada any. «Si anem educant els infants en aquests fets artístics, estem també cultivant el públic de demà», ha assenyalat Areny. El cicle infantil estarà integrat per sis obres entre els mesos d’octubre i desembre, tres a cada parròquia, amb diferents estils i formats. «Ens adherim a Andorra la Vella, que fa tants anys que fan tan bona feina per crear públic», ha apuntat la cap del servei de Promoció Cultural del Comú de Sant Julià de Lòria, Laura Rogé.
«El més fàcil seria programar sempre allò que sabem que omplirem. Hem de ser capaços d’interpel·lar el públic perquè pugui conèixer noves maneres de fer teatre» – Teresa Areny
Des d’Andorra la Vella, la cònsol menor, Olalla Losada, ha celebrat especialment el retorn de Sant Julià a aquesta programació compartida, una col·laboració que permet «sumar esforços» i construir una «xarxa cultural» entre les dues parròquies. La voluntat és facilitar que els espectadors es desplacin entre Sant Julià i la capital en funció de les diferents representacions i aprofitin el conjunt de l’oferta programada durant la temporada. La capital oferirà propostes de comèdia, drama i teatre clàssic, amb noms com Roger Coma i muntatges com ‘Boja’ o ‘L’Avar de Molière’.
El pressupost destinat a la temporada se situa aproximadament entre els 60.000 i els 70.000 euros, i la partida inclou la contractació dels espectacles, però també les despeses de personal i logística, entre altres conceptes, mentre que Els Pastorets queden fora d’aquest import perquè disposen d’un pressupost propi. «Hem passat de programar un espectacle al mes a programar-ne tres. Per tant, s’ha fet un esforç econòmic important», ha explicat Rogé. En el cas d’Andorra la Vella, el pressupost previst és d’uns 24.000 euros per a la temporada d’adults i d’11.000 euros per al cicle infantil.