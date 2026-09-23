Govern destina 1,5 milions per afavorir la construcció privada de pisos de lloguer assequible durant 15 anys

Govern vol mobilitzar la inversió privada per incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer assequible. I la manera de fer-ho serà, segons s’ha avançat aquest dimecres, amb un nou programa que combinarà subvencions directes, avantatges fiscals, finançament preferent i facilitats urbanístiques. Així, l’ens ha donat llum verda al Projecte de llei de foment de la promoció privada d’habitatges destinats al lloguer assequible, el qual ‘obligarà’ els propietaris que s’hi acullin a mantenir els immobles dins d’aquest règim durant un mínim de 15 anys. La previsió inicial és destinar-hi 1,5 milions d’euros, tot i que la partida podrà variar en els pròxims exercicis.
«Hem fet una dotació pressupostària, de moment, d’1,5 milions d’euros, que es pot veure incrementada. Cada any tindrà una dotació diferent. Amb una mitjana de sis o set edificis, d’uns 30 pisos per edifici, ens donaríem força per convençuts que la mesura ha valgut la pena», ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha afirmat que això suposaria mobilitzar al voltant d’entre 180 i 210 habitatges. «Posem sobre la taula una manera de construir habitatge assequible que beneficia les dues parts: incentivem els propietaris perquè construeixin i els llogaters tindran un preu assequible», ha afegit.
«Posem sobre la taula una manera de construir habitatge assequible que beneficia les dues parts: incentivem els propietaris perquè construeixin i els llogaters tindran un preu assequible» – Conxita Marsol
Així doncs, el programa estarà obert tant a la construcció d’edificis nous com a la rehabilitació d’immobles existents o a la transformació d’altres espais en habitatges, mentre que, entre els incentius previstos, figura una subvenció pública equivalent al 10% del cost subvencionable de les obres, a més de finançament bancari en condicions preferents a Euríbor + 0%, amb aval del Govern, compensacions en cas d’impagament de les rendes, prioritat per accedir als ajuts del programa Renova i diferents exempcions tributàries estatals i comunals. Val a dir que el 10% aportat per l’ens governamental s’anirà abonant en funció de les certificacions de l’obra.
En aquest sentit, però, una de les condicions fixades per l’Executiu serà la relativa a mantenir els habitatges en el mercat de lloguer assequible durant almenys 15 anys, un termini que Marsol ha vinculat als incentius que rebran els propietaris. «És el càlcul que hem fet per la subvenció que dona el Govern i pels imports que no es pagaran. En 15 anys de tenir-los a preu assequible ja compleix la funció i dona la resposta que es busca», ha indicat, tot recordant que, paral·lelament, continuarà la construcció del parc públic: «S’havia de buscar un termini que fos coherent i incentivador a la vegada».
Entre els incentius previstos, figura una subvenció pública equivalent al 10% del cost subvencionable de les obres, a més de finançament bancari en condicions preferents a Euríbor + 0%
Pel que fa als preus que Govern ha decidit fixar, Marsol ha indicat que els habitatges incorporats al programa estaran sotmesos a preus màxims de lloguer d’entre 10,56 i 13,20 euros per metre quadrat, segons la parròquia corresponent. La selecció dels arrendataris, però, quedarà en mans dels mateixos propietaris. «Serà el propietari qui els llogarà a la persona que consideri. El que no podrà és llogar-los a un preu més alt del que tenim marcat», ha precisat la titular ministerial, apuntant que els immobles sí que podran acabar anunciant-se als portals immobiliaris, però sempre respectant el límit establert.
Tanmateix, i sobre la possibilitat que aquests pisos acabin en mans de persones que no tinguin una necessitat específica d’accedir a un lloguer assequible, la titular d’Habitatge ha situat l’augment de l’oferta com a objectiu principal de la mesura. «El que nosaltres busquem és que hi hagi molta oferta de pisos de lloguer. Com més oferta hi hagi, els preus s’adequaran i tothom hi podrà arribar», ha afirmat. En aquesta línia, i tal com ha expressat en diverses ocasions al llarg de la compareixença, ha reiterat que «fa molts anys que en aquest país no es construeix habitatge de lloguer. Incentivem que es faci; és una fórmula per fer créixer els pisos de lloguer».
Un altre punt a destacar és que el projecte també incorpora la participació dels comuns, amb exempcions sobre taxes i tributs vinculats a l’activitat constructiva i immobiliària
Un altre punt a destacar és que el projecte també incorpora la participació dels comuns, amb exempcions sobre taxes i tributs vinculats a l’activitat constructiva i immobiliària. Entre aquests figuren les taxes associades a les llicències urbanístiques i de construcció, l’impost sobre la construcció, l’impost sobre la propietat immobiliària, l’impost sobre els rendiments arrendataris o la part comunal de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. A cada parròquia es constituirà, a més, una comissió tècnica de valoració formada per representants de Govern i del comú corresponent per analitzar la viabilitat i l’encaix dels projectes.
«Sobretot als comuns hi ha propietaris que s’hi han dirigit i que han dit que, si hi hagués facilitats, construirien. Pensem que sí que hi haurà persones interessades», ha exposat, tot afegint que al compliment de les condicions durant els 15 anys quedarà sotmès a control administratiu, amb els contractes de lloguer dipositats als comuns. «Hi haurà contractes que es dipositaran als comuns i en farem un seguiment. Si ens entren 50 edificis potser ens costarà, però és un programa a dos anys i creiem que podrem fer-ne el seguiment fàcilment», ha assenyalat la ministra.
En cas d’incompliment, el projecte preveu sancions d’entre 3.000 i 10.000 euros, en funció de la gravetat de la infracció. A més, i com a apunt final, cal destacar que les sol·licituds es podran presentar durant els dos anys posteriors a l’entrada en vigor de la llei, inclòs l’últim dia del termini, i els projectes podran començar a avançar a mesura que es vagin resolent. Al mateix temps, el text amplia en 22 mesos el termini perquè els propietaris presentin projectes de reconversió d’edificis existents en habitatges de lloguer residencial amb l’exempció dels requisits d’habitabilitat.