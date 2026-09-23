Els cabals dels rius es mantenen per sota de la mitjana durant tot l’estiu i arriben a caure un 52% al mes de juliol

Els cabals dels rius s’han mantingut per sota dels valors habituals durant els tres mesos d’estiu, segons les dades recollides al Butlletí de seguiment del recurs hídric 2026. A l’estació A403, situada a la Borda del Sabater, l’anomalia respecte de la mitjana del període 2016-2025 ha estat del 25% al juny, s’ha ampliat fins al 52% al juliol i s’ha tornat a situar en el 25% durant l’agost.
Pel que fa als registres concrets, l’agost ha tancat amb un cabal de 2 metres cúbics per segon, per sota dels 3 metres cúbics per segon registrats tant el mateix mes del 2025 com en la mitjana dels darrers deu anys. La diferència va ser més pronunciada al juliol, quan es van comptabilitzar 2,5 metres cúbics per segon, davant dels 3,5 de l’any anterior i els 4,5 del període de referència. Al juny, en canvi, els 7,5 metres cúbics per segon registrats van superar els 6 del 2025, però van quedar lluny dels 11,5 corresponents a la mitjana de la darrera dècada.
Travesset ha advertit que el final de l’estiu i l’inici de la nova estació poden representar un període delicat per a la disponibilitat d’aigua si les pluges no arriben
L’investigador d’AR+I Oriol Travesset ha explicat que el comportament dels cabals durant el 2026 ha variat al llarg de l’any. Durant els primers mesos, els registres van presentar, en general, anomalies positives i es van situar lleugerament per sobre dels valors habituals, una tendència que es va mantenir fins al maig. A partir d’aleshores, però, la situació va canviar i els cabals van començar a quedar per sota de les mitjanes del període de referència.
«Els mesos de juny i juliol van presentar cabals inferiors als normals», ha concretat Travesset, mentre que a l’agost els registres s’han tornat a acostar als valors habituals, malgrat continuar lleugerament per sota. L’investigador ha remarcat que l’anomalia registrada aquest darrer mes, situada al voltant d’un 25% per sota de la mitjana, no es pot considerar alarmant, ja que en altres anys s’han registrat cabals encara més baixos durant aquestes mateixes dates.
La mirada se situa ara en l’evolució de les pròximes setmanes i, especialment, en l’arribada de les precipitacions de tardor. Travesset ha advertit que el final de l’estiu i l’inici de la nova estació poden representar un període delicat per a la disponibilitat d’aigua si les pluges no arriben. Aquesta situació es podria prolongar durant el setembre i fins i tot arribar a l’octubre, en funció de l’evolució de les precipitacions.