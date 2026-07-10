Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Va ser localitzada a l'altura del pont del Copríncep Joan Martí Alanis. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Successos

L’home localitzat aquest dijous al vespre al riu Valira tenia 69 anys i va ser trobat per un vianant que va donar l’avís

Va ser trobat a l'altura del pont del Copríncep Joan Martí Alanis i ara serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la mort

La persona localitzada sense vida aquest dijous al vespre al riu Valira, a l’altura del pont del Copríncep Joan Martí Alanis d’Escaldes-Engordany, és un home de 69 anys. Aquesta seria l’única informació que ha transcendit per part de l’ens policial sobre la víctima, mentre els investigadors continuen treballant per determinar les causes de la mort. Tanmateix, alguns mitjans del país apunten que es tractaria d’un ciutadà de nacionalitat espanyola, una dada que, hores d’ara, el Cos de Policia no ha confirmat oficialment.

En aquest sentit, va ser un ciutadà qui va donar l’avís cap a les 19.20 hores després d’observar el cos des del pont, i fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Policia, els Bombers, els serveis sanitaris i el Servei de Circulació d’Escaldes, els quals van confirmar la defunció. Ara serà la investigació policial, juntament amb els treballs de l’Àrea de Medicina Legal i Forense, la que haurà d’aclarir les causes de la mort abans de traslladar les conclusions a l’autoritat judicial. En cas que es confirmi que la víctima és de nacionalitat espanyola, també s’hauran d’activar els tràmits internacionals habituals de comunicació amb el consolat i els familiars.

Emergències localitza el cos sense vida d’una persona al riu Valira, a l’altura del pont del Copríncep Martí Alanis

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els carburants s’abaratiran amb descomptes de 15 cèntims en la gasolina i 10 en el gasoil a partir de dimecres
L’Ossa d’Encamp s’eleva a Solanelles: símbol etern de la llibertat, joventut i fermesa d’un Principat resilient
Tarda de trànsit especialment dens a la sortida sud, amb retencions importants i amb el focus posat en les vacances

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’Andorra Classicar dona el tret de sortida a la seva primera edició amb la voluntat de convertir-se en referent
  • Societat, Successos
Una analítica per impugnar un control d’alcoholèmia acaba amb un nou arrest per resistència als agents policials
  • Parròquies, Societat
Una inversió d’1,2 milions d’euros transforma els Torropuis d’Anyós en un nou espai esportiu i d’aparcament
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
L’Ossa d’Encamp s’eleva a Solanelles: símbol etern de la llibertat, joventut i fermesa d’un Principat resilient
  • Parròquies, Societat
Una inversió d’1,2 milions d’euros transforma els Torropuis d’Anyós en un nou espai esportiu i d’aparcament
  • Parròquies, Societat
Una inversió de 143.000 euros permet modernitzar el sistema de captació i filtratge de les fonts de la Rotonda
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu