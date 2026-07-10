L’home localitzat aquest dijous al vespre al riu Valira tenia 69 anys i va ser trobat per un vianant que va donar l’avís

La persona localitzada sense vida aquest dijous al vespre al riu Valira, a l’altura del pont del Copríncep Joan Martí Alanis d’Escaldes-Engordany, és un home de 69 anys. Aquesta seria l’única informació que ha transcendit per part de l’ens policial sobre la víctima, mentre els investigadors continuen treballant per determinar les causes de la mort. Tanmateix, alguns mitjans del país apunten que es tractaria d’un ciutadà de nacionalitat espanyola, una dada que, hores d’ara, el Cos de Policia no ha confirmat oficialment.
En aquest sentit, va ser un ciutadà qui va donar l’avís cap a les 19.20 hores després d’observar el cos des del pont, i fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Policia, els Bombers, els serveis sanitaris i el Servei de Circulació d’Escaldes, els quals van confirmar la defunció. Ara serà la investigació policial, juntament amb els treballs de l’Àrea de Medicina Legal i Forense, la que haurà d’aclarir les causes de la mort abans de traslladar les conclusions a l’autoritat judicial. En cas que es confirmi que la víctima és de nacionalitat espanyola, també s’hauran d’activar els tràmits internacionals habituals de comunicació amb el consolat i els familiars.