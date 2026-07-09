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  • Els equips d'emergència han confirmat que es tractava d'una persona difunta. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Successos

Emergències localitza el cos sense vida d’una persona al riu Valira, a l’altura del pont del Copríncep Martí Alanis

L'avís s'ha rebut cap a les 19.00 hores i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Policia, els Bombers, sanitaris i agents de circulació

Els serveis d’emergència han localitzat aquest dijous al vespre el cos sense vida d’una persona al riu Valira, a l’altura del pont del Copríncep Martí Alanis. L’avís s’ha rebut al voltant de les 19.00 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del Cos de Policia, el Cos de Bombers, els serveis sanitaris i agents del Servei de Circulació d’Escaldes-Engordany. Una vegada al lloc, els equips d’emergència han confirmat que es tractava d’una persona difunta. Les causes dels fets encara no han transcendit, així com tampoc la identitat de la víctima, mentre que la comitiva judicial ja ha efectuat l’aixecament del cadàver.

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