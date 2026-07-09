Emergències localitza el cos sense vida d’una persona al riu Valira, a l’altura del pont del Copríncep Martí Alanis

Els serveis d’emergència han localitzat aquest dijous al vespre el cos sense vida d’una persona al riu Valira, a l’altura del pont del Copríncep Martí Alanis. L’avís s’ha rebut al voltant de les 19.00 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del Cos de Policia, el Cos de Bombers, els serveis sanitaris i agents del Servei de Circulació d’Escaldes-Engordany. Una vegada al lloc, els equips d’emergència han confirmat que es tractava d’una persona difunta. Les causes dels fets encara no han transcendit, així com tampoc la identitat de la víctima, mentre que la comitiva judicial ja ha efectuat l’aixecament del cadàver.