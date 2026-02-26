Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Fonts policials confirmen que hi ha una investigació en curs, però eviten donar més detalls. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Alerta a Sant Julià

Investiguen una possible vinculació amb l’incendi de diumenge després de trobar pastilles d’encesa sota vehicles

La Policia manté oberta una investigació i afirma que “és massa aviat per saber” si els fets tenen relació amb l’incendi de tres vehicles a Aixirivall

La Policia investiga almenys una persona per la seva possible vinculació amb els incendis de vehicles registrats els darrers dies a Sant Julià de Lòria. Segons ha pogut saber aquest mitjà, aquest matí diversos veïns han alertat el cos d’ordre després d’haver trobat sabatilles velles amb pastilles d’encendre barbacoes col·locades sota vehicles, un fet que ha generat inquietud entre els residents. Els fets arriben després de l’incendi de tres vehicles aquest diumenge a la zona d’Aixirivall. Alguns veïns ja havien apuntat que el foc podria haver estat provocat.

El Comú de Sant Julià es posa a disposició dels cossos de seguretat pels incidents recents detectats a Aixirivall

Fonts policials confirmen que hi ha una investigació en curs, però eviten donar més detalls. També remarquen que, a hores d’ara, “encara no es pot saber si els dos fets tenen vinculació”, ja que “és massa aviat per saber-ho”. En aquest sentit, insisteixen que “és aviat per treure conclusions” i deixen que la investigació continuï el seu curs per esclarir els fets.

Els veïns d’Aixirivall es mostren inquiets després de l’incendi que va calcinar tres vehicles: “El gasoil no s’encén sol”

-Pendent d’ampliació-

