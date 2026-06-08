Les detencions practicades per la Policia disminueixen un 18,6% durant el 2025 i es queden en 779 casos registrats

La policia va efectuar durant el 2025 un total de 779 detencions al Principat, una xifra que representa una disminució del 18,6% respecte de les 957 registrades l’any anterior. Del total de persones detingudes, 729 van passar a disposició judicial, mentre que 46 casos no ho van requerir i 4 detencions van estar relacionades amb procediments d’extradició. Les dades mostren una tendència descendent en el percentatge de detinguts que acaben a disposició judicial durant els darrers tres anys, tot i que aquesta proporció continua situant-se per sobre del 90%.
Pel que fa al perfil de les persones detingudes, el 29,4% tenien nacionalitat espanyola, el 22,5% eren andorranes i el 18,6% procedien del continent americà. Quant a la situació administrativa, el 39,3% eren residents no andorrans, el 38,6% no residents o fronterers i el 22,1% andorrans. La franja d’edat més representada és la compresa entre els 22 i els 39 anys, que concentra el 62,6% de les detencions. Per sexe, els homes representen el 85,6% del total.
Les detencions vinculades al contraban experimenten l’augment més significatiu de l’any, amb un increment del 92,9%
Les infraccions més habituals durant l’any passat van estar relacionades amb la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues i els refusos a sotmetre’s a les proves corresponents, amb 357 detencions. En segon lloc se situen les imputacions per estupefaents, amb 189 casos, seguides de les agressions físiques o psíquiques en l’àmbit domèstic, amb 59 detencions.
Entre les diferents tipologies delictives, sobresurt l’increment de les detencions per contraban, que van augmentar un 92,9% respecte del 2024.