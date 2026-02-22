Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Incident a Aixirivall

Almenys tres vehicles haurien calat foc a la carretera d’Aixirivall i obliga a desplegar dotacions de Bombers

L’avís s’hauria rebut poc després de les 20.00 hores i cap a les 20.30 els bombers ja haurien extingit el foc a la zona afectada per les flames

Un incendi declarat aquest vespre a la zona d’Aixirivall hauria deixat tres cotxes completament afectats per les flames, segons apunten diverses fonts presents al lloc dels fets. L’avís s’hauria produït poc després de les vuit del vespre, moment en què els serveis d’emergència han arribat a la zona.

Testimonis indiquen que agents dels bombers estarien a hores d’ara estarien finalitzant en les tasques d’extinció del foc. Cap a les 20:30 hores, les flames haurien estat sufocades, tot i que els equips continuen treballant per assegurar la zona i determinar l’origen del succés.

Segons les mateixes fonts, la via ha quedat temporalment tallada al trànsit mentre s’efectuaven les maniobres d’emergència i les comprovacions posteriors.

-Pendent d’ampliació-

