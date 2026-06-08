La Policia registra 4.009 infraccions durant el 2025, un 2,5% menys que l’any anterior al conjunt del Principat

La policia va registrar durant el 2025 un total de 4.009 infraccions al Principat, una xifra que representa una disminució del 2,5% respecte de les 4.110 denunciades l’any anterior. Del conjunt d’infraccions constatades, 2.850 ja han estat resoltes mitjançant el procediment sancionador corresponent, mentre que 1.159 continuen pendents de resolució. En comparació amb el 2024, les infraccions resoltes disminueixen un 2,3% i les pendents un 2,9%.
Pel que fa a la tipologia, durant l’any passat es van denunciar 2.255 delictes i 1.754 contravencions penals, amb descensos del 3,6% i del 0,9%, respectivament. Dins de les contravencions penals, les més nombroses són les relacionades amb el patrimoni, amb 867 casos, seguides de les vinculades als interessos generals, amb 781, i de les comeses contra les persones, amb 106.
Les agressions van generar 328 infraccions, un 4,1% menys que l’any anterior. Més de la meitat d’aquestes, concretament 208, corresponen a lesions i maltractaments físics intencionats fora de l’àmbit domèstic. En canvi, les infraccions de caràcter patrimonial van augmentar un 2,6% fins a arribar a les 1.085 denúncies. Els furts continuen sent la conducta més habitual dins d’aquesta categoria, amb 691 casos, més de la meitat del total.
Territorialment, Andorra la Vella concentra el 41,7% de les infraccions registrades, seguida d’Escaldes-Engordany, amb el 9,9%, i de la frontera hispanoandorrana, amb el 9,8%. Les parròquies que van experimentar els increments més destacats respecte al 2024 van ser Sant Julià de Lòria, amb un augment del 19,2%, La Massana, amb un 12,2%, i Canillo, amb un 11,1%.
Per contra, la frontera hispanoandorrana va registrar una reducció del 21,2% de les infraccions, mentre que Ordino va experimentar una disminució del 19,4%.
La quantitat d’estupefaents intervinguts cau un 30,7%
Durant el 2025, la policia va intervenir 4.248 grams d’estupefaents, un 30,7% menys que l’any anterior i un 86,9% menys que el 2016. La xifra se situa també per sota de la mitjana dels darrers deu anys i de la registrada durant l’últim quinquenni.
El haixix va ser la substància més intervinguda, amb 1.749,2 grams, seguida de la marihuana, amb 1.637,4 grams. La cocaïna va representar 697,7 grams i la resta d’estupefaents, 163,7 grams. La frontera hispanoandorrana va concentrar el 40,2% de les intervencions, davant del 39,2% registrat a l’interior del país i del 20,5% a la frontera francoandorrana.
Les detencions per imputació d’estupefaents van baixar fins a 189 casos, un 37% menys que el 2024. La majoria van correspondre a persones no residents, que representen el 65,1% del total. Paral·lelament, es van efectuar 711 controls amb intervenció de cànnabis i derivats, un 1,4% més que l’any anterior.