El nou Projecte de llei de benestar animal veurà la llum la setmana vinent després de l’aprovació del text

El Govern ha fet saber, en veu del ministre portaveu, Guillem Casal, que aquest pròxim dimecres presentarà oberta i extensament el Projecte de llei de benestar animal, «després d’haver-se aprovat el text tot just aquesta setmana». El també ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha avançat que la presentació tindrà lloc durant una compareixença específica, on es donarà a conèixer el contingut de la proposta sabent de la importància dels animals de companyia i dels animals domèstics, dels quals ha assenyalat que «n’hi ha molts al nostre país»
En aquest sentit, s’ha desprès que el projecte forma part d’un paquet de textos que «el Govern va aprovar ahir», segons ha explicat d’aquesta forma el portaveu de l’Executiu, qui ha avançat que el projecte té «molt contingut per explicar». El que sí que ha volgut apuntar és que les obres del nou Centre de Recuperació de Fauna de Canillo avancen segons el calendari previst i mantenen, per tant, l’objectiu d’estar enllestides abans de finals d’aquest 2026. Així ho ha asseverat amb seguretat un Casal que ha explicat al mateix temps que ha visitat els treballs en dues ocasions i que actualment «s’estan complint els terminis».
Un indret que coincidirà amb el Parc Nacional
Sobre aquest nou espai, el ministre portaveu ha detallat que els treballs se centren actualment en els diferents elements de la infraestructura, entre els quals hi ha els murs, la coberta, els elements exteriors de pedra i els acabats interiors. El projecte també engloba alhora els espais d’acollida d’animals, amb tancats i aviàries per als mamífers i les aus. «Està tot avançant al ritme esperat, s’estan complint els terminis», ha deslligat el ministre, qui ha mantingut la previsió que l’obra estigui acabada abans de finals d’any.
Val a dir que una vegada finalitzada la infraestructura, el Govern preveu traslladar-hi allà el Centre de Recuperació de Fauna que actualment funciona i opera a Santa Coloma, una zona no tan adequada. És per això que el trasllat inclourà els materials i els elements tècnics del centre i, si n’hi ha en aquell moment, també els animals que estiguin en procés de recuperació, els quals segons ha sincerat Casal només es tracta de dues aus.
«Sabem que l’actual Centre de Recuperació de Fauna de Santa Coloma no es troba ni molt menys saturat. Hi tenim actualment dues aus, i un gall de bosc que va ingressar recentment sense poder recuperar-se» – Guillem Casal
Altrament, el ministre ha indicat que l’actual centre «no està saturat i que habitualment acull un nombre reduït d’animals». «En funció de l’època de l’any, però, l’arribada d’exemplars ferits pot augmentar», ha fet saber, corroborant que «durant la primavera és habitual rebre més aus ferides o cries que necessiten atenció». «Actualment, tenim dos ocells al centre, mentre que fa pocs dies hi va arribar un gall de bosc amb ferides greus que finalment no es va poder recuperar», ha conclòs sobre el tema.
Així doncs, aquesta nova infraestructura permetrà reforçar la capacitat de recuperació de fauna al país, i a banda d’això estarà encabit sota el paraigua del futur Parc natural nacional que aviat inaugurarà el Govern. Per acabar, el portaveu de l’Estat ha explicat que actualment el centre de Santa Coloma exerceix «sovint com a punt de transferència», ja que els animals amb lesions greus o que necessiten una atenció més especialitzada són derivats a centres de referència de fora d’Andorra, com és el cas de Vallcalent, a Lleida.