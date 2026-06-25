Extraditen a Andorra un condemnat per abusos sexuals a dues menors perquè compleixi la pena de presó pendent

La Policia ha fet efectiva aquest dijous al migdia l’extradició a Andorra d’un home de 76 anys sobre qui pesava una ordre judicial de recerca i detenció internacional emesa pel Tribunal de Corts l’any 2024 i difosa a través d’INTERPOL. L’home era buscat perquè complís una condemna ferma pendent per dos delictes majors continuats d’abús sexual a dues menors de 14 anys amb les quals convivia en el moment dels fets.
L’acusat havia estat condemnat l’any 2021 a una pena de presó ferma pels abusos comesos anys abans. Tanmateix, quan es va dictar la sentència ja no es trobava localitzable a Andorra, fet que va motivar l’emissió de l’ordre internacional de recerca i detenció.
L’home va ser arrestat a Espanya el passat mes de gener. Una vegada completats els tràmits judicials i administratius corresponents entre els dos països, aquest dijous s’ha executat la seva extradició al Principat. Després de ser lliurat a les autoritats andorranes a la frontera del riu Runer, efectius de la Policia l’han traslladat fins al Centre Penitenciari de la Comella, on ha ingressat de manera immediata per complir la condemna que tenia pendent.