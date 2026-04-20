Enxampen un jove de 18 anys a la capital amb 11 pastilles d’èxtasi a sobre en un control prop d’un local d’oci nocturn

En el marc dels delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut dues persones durant el cap de setmana. D’una banda, un home de 35 anys va ser arrestat prop d’un local d’oci nocturn d’Escaldes-Engordany amb 0,7 grams de cocaïna i una cigarreta de marihuana; d’altra banda, un jove de 18 anys va ser controlat a la capital amb 11 pastilles d’èxtasi, així com 4,1 grams de marihuana i 0,8 grams d’haixix.
Quant a conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut vuit persones la darrera setmana. Entre aquestes, l’home de 36 anys que va ser arrestat amb una taxa d’alcoholèmia de 2,04 després de patir un accident divendres a la tarda a la rotonda de Prat Salit, a Santa Coloma, amb quatre vehicles implicats. La resta de detinguts per positius d’alcoholèmia tenen entre 34 i 56 anys i han estat controlats amb taxes compreses entre 1,09 i 1,86.