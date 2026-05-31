Una llengua viva en un país que també canvia

El català d’Andorra continua evolucionant, com ho fan totes les llengües vives. La recerca impulsada per la investigadora Sílvia Rovira aporta una mirada rigorosa i necessària sobre un fenomen que va més enllà de la fonètica: la transformació d’una llengua en un context social, demogràfic i cultural profundament canviant. L’interès de l’estudi no rau només en la possible pèrdua de distinció entre determinades vocals, sinó en el fet que, per primera vegada, es disposarà de dades científiques i mesurables sobre el català andorrà. En un país on els parlants autòctons són cada cop menys nombrosos i on el castellà ha assumit bona part de les funcions de comunicació quotidiana, comprendre com evoluciona la llengua pròpia és una necessitat, no una simple curiositat acadèmica. Cal evitar lectures alarmistes. El canvi lingüístic és inherent a qualsevol idioma. Tanmateix, també és cert que la preservació de la identitat lingüística d’Andorra dependrà, en bona mesura, de l’ús que en facin les noves generacions. Conèixer la realitat és sempre el primer pas per poder actuar amb encert.