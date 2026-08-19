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  • Les dependències del servei policial, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
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Els afectats per un dels dos robatoris registrats a Escaldes denuncien la sostracció de peces d’or, joies i rellotges

La denúncia s’ha formalitzat després del retorn de vacances dels propietaris, mentre la investigació policial pels dos pisos forçats continua oberta

La investigació pels dos robatoris amb força registrats la matinada de dimarts en un mateix edifici d’Escaldes-Engordany, prop de Caldea, continua oberta. Segons han confirmat fonts oficials del cos a aquest mitjà, els afectats d’un dels pisos ja han interposat la corresponent denúncia després de tornar de vacances i constatar els fets. Entre els objectes sostrets de l’interior de l’habitatge hi ha peces d’or, joies i rellotges.

Els fets van tenir lloc durant la matinada de dimarts, quan un dels inquilins de l’edifici va donar l’avís a la Policia entorn de les 03.30 hores gràcies a una càmera de seguretat. Una vegada desplaçats fins a l’immoble, els agents van constatar que un segon pis també presentava el pany forçat i havia quedat «totalment regirat», motiu pel qual el cos d’ordre va obrir una investigació pels dos robatoris amb força.

Una de les hipòtesis que envolta els fets és que els autors poguessin haver comprovat prèviament que els ocupants dels habitatges no es trobaven a casa abans d’accedir-hi. Segons apunten mitjans del país, s’haurien detectat algunes marques en alguns domicilis del complex, un sistema que pot servir per comprovar si un habitatge es troba buit durant un període determinat. A més, destaquen que no seria el primer episodi recent registrat al mateix complex residencial.

El cos d’ordre investiga dos robatoris amb força succeïts aquesta matinada en un mateix edifici prop de Caldea

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