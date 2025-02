Detinguts dos turistes per contraban de tabac amb més de 2.300 paquets i 29.000 euros en efectiu

La Policia va detenir dimecres al migdia dos homes, no residents de 25 i 30 anys, com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. L’arrest es va produir arran d’un operatiu de vigilància de la Duana que es va iniciar a Sant Julià de Lòria i que va permetre detectar com els dos turistes s’anaven aturant en diversos establiments per adquirir tabac. Van repetir l’operació una desena de vegades fins que els agents de Duana els van controlar a Andorra la Vella.

A l’interior del vehicle es van trobar 2.330 paquets de tabac valorats en 9.124 euros i 25.700 euros en efectiu. A més dels diners que es van localitzar en l’escorcoll al cotxe, els detinguts duien a sobre 3.000 euros més. En total, prop de 29.000 euros, una quantitat que fa sospitar la Policia que els dos homes també podrien estar implicats en un possible blanqueig.

Part dels diners que duien en efectiu els detinguts. | Policia d’Andorra

Altres detencions

El cos policial també ha detingut aquesta setmana quatre persones més per delictes contra la salut pública. Es tracta d’una turista de 25 anys amb 0,2 grams de cocaïna i d’un altre turista de 37 anys amb 2 pastilles i mitja d’èxtasi, detinguts dilluns i dimarts al matí, respectivament, quan accedien al país per la frontera franco-andorrana; un conductor, també turista de 46 anys, a qui es va controlar a Sant Julià de Lòria manipulant un portadocuments amb restes de cocaïna i que també va donar positiu en tòxics al volant, i, finalment, un altre home, de 34 anys, arrestat al Pas de la Casa amb un embolcall que contenia una pastilla i restes d’èxtasi.

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia va detenir dilluns a la tarda un home de 34 anys amb una taxa d’1,83 arran d’un accident de danys materials a la carretera de la Peguera contra un altre vehicle que es trobava estacionat sobre una voravia. Dimarts a la tarda, també a Sant Julià, un home de 75 anys va ser arrestat amb una taxa d’alcoholèmia de 0,95 després de col·lidir contra un altre vehicle que també estava aparcat, però amb la porta esquerra del passatger oberta perquè la conductora es trobava cordant una cadireta infantil.