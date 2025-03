Un vigilant de seguretat, víctima del ‘frau del CEO’, detingut després de sostreure 300 euros

La Policia d’Andorra ha detingut aquest cap de setmana a Escaldes-Engordany un home de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per furt amb força. Es tracta d’un vigilant de seguretat d’un centre comercial que hauria sostret diners de la caixa registradora de l’aparcament i forçat un caixer automàtic.

Segons les investigacions policials, la matinada de dissabte el vigilant va rebre una trucada d’un home que es va fer passar per un enviat de l’encarregat de l’aparcament. L’estafador va informar que s’havien de lliurar uns paquets, però que un d’ells no estava pagat i que calia abonar l’import abans de fer l’entrega. Davant aquesta situació, el vigilant va seguir les instruccions rebudes i va accedir als diners disponibles. Primer, va obrir la caixa registradora amb la clau d’accés i posteriorment va utilitzar una palanca i una destral per forçar un caixer automàtic. En total, hauria furtat uns 300 euros.

En adonar-se que havia estat víctima d’un engany, el vigilant va contactar amb el responsable de l’aparcament per informar-lo dels fets. La Policia va intervenir i va procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni.

Els fets es relacionen amb l’anomenat “frau del CEO”, una modalitat d’estafa que la Policia ha advertit en diverses ocasions. Aquesta pràctica consisteix en el fet que els estafadors es fan passar per responsables d’empreses o proveïdors, utilitzant dades reals per fer creïble l’engany i pressionant els treballadors perquè facin transferències de diners. En alguns casos, també es demana l’adquisició de targetes de prepagament de diferents imports.

Per evitar ser víctima d’aquest frau, la Policia recomana no donar per fet que la trucada és legítima, verificar la informació amb canals interns i contactar directament amb el responsable del negoci abans de realitzar qualsevol acció. També s’aconsella no extreure diners ni fer transferències a comptes desconeguts sense confirmar la seva autenticitat.