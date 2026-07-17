Detingut un home i una dona, de 29 i 40 anys, amb 0,4 grams de cocaïna, 1,1 de tusi, 9,2 d’heroïna i 1,9 de marihuana

La Policia va detenir dilluns, a les 22.45 hores a la frontera del riu Runer, un home i una dona de 29 i 40 anys. Tots dos van ser aturats i el primer, que era el conductor, presentava símptomes d’estar sota els efectes de les drogues. En explicar-li que se li efectuaria una prova salival de detecció de tòxics, va refusar sotmetre’s a qualsevol prova. D’altra banda, en verificar els objectes que duia la dona, es van trobar a l’interior d’un moneder diversos embolcalls contenint 0,4 grams de cocaïna, 1,1 grams de tusi, 9,2 grams d’heroïna i 1,9 grams de marihuana. Arran d’aquests fets, van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat col·lectiva i la salut pública, respectivament.
En afegit, el cos d’ordre també ha dut a terme al llarg de la setmana diversos arrestos de conductors en estat d’embriaguesa. Així, dimarts, a les 23.45 hores a Andorra la Vella, una patrulla va reconèixer un home de 22 anys que conduïa un turisme i que presumptament tindria el permís de conduir suspès per l’autoritat judicial. En procedir al seu control, es va constatar que tenia vigent una privació del permís de conduir, a més d’anar sota els efectes de l’alcohol. Efectuada la prova, va donar una taxa d’1,08 g/l.
Dimecres, a les 03.15 hores a Sant Julià de Lòria, un home de 49 anys que conduïa una motocicleta va saltar-se un control de carretera. Atesos els fets, es va iniciar una persecució per la vila, fins que finalment va ser aturat i controlat. En efectuar-li la prova d’alcoholimetria, va donar un resultat d’1,44 g/l. A més, en verificar la seva identitat a les bases policials, es va constatar que tenia una condemna vigent de privació del permís de conduir. Els agents van procedir a la detenció com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, la seguretat col·lectiva i l’administració de justícia.
Durant la setmana, set homes més amb edats compreses entre els 26 i 55 anys, han estat detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb taxes superiors a 0,87 g/l., essent la més elevada de 2,71. Finalment, un home de 43 anys també va ser arrestat al Pas de la Casa per negar-se a sotmetre’s a la prova d’alcoholimetria. Se’l va controlar després que efectués un canvi de sentit en la marxa en veure la presència policial.