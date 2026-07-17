Perseguit i arrestat un home que en agredir a la parella, va fugir en cotxe amb una taxa d’alcoholèmia de 2g/l

La Policia ha informat aquest divendres que va detenir fa dos dies al Tarter, un home de 40 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, la funció pública i la seguretat col·lectiva. Segons es detalla, els agents van ser requerits a dos quarts d’una de la matinada arran a causa que hi havia una dona a la via pública que havia estat presumptament agredida per la seva parella. Així mateix, mentre els serveis mèdics l’atenien, la dona va exposar que posteriorment a l’agressió, la seva parella «hauria marxat conduint un turisme i en estat embriac».
Moment que els agents van iniciar una «recerca exhaustiva per la parròquia», trobant el vehicle estacionat i amb l’home a l’interior. En adonar-se de la presència policial, va engegar la marxa, fugint del lloc on es trobava, fet que va provocar que el cos l’hagués de perseguir. En presentar símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, se li va practicar la prova amb l’aparell de precisió, donant un resultat positiu d’1,99 g/l.
Dues detencions per indicis de tòxics
El cos també va haver d’intervenir dilluns, a les 22.45 hores a la frontera del riu Runer, per arrestar un home i una dona de 29 i 40 anys. Tots dos van ser aturats i l’home, que era el conductor, presentava símptomes d’estar sota els efectes de les drogues.
En explicar-li que se li efectuaria una prova salival de detecció de tòxics, va refusar sotmetre’s a qualsevol prova. Mentre que en verificar els objectes que duia la dona, es van trobar a l’interior d’un moneder diversos embolcalls contenint 0,4 grams de cocaïna, 1,1 grams de tusi, 9,2 grams d’heroïna i 1,9 grams de marihuana. Arran d’aquests fets, ambdós individus van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat col·lectiva i la salut pública, respectivament, tal com ha fet saber avui la Policia.