Les jornades INNTEC conclouen que la intel·ligència artificial transformarà les feines, però no eliminarà el factor humà

Les jornades INNTEC han conclòs que la irrupció de la intel·ligència artificial transformarà el mercat laboral, però sense eliminar el paper de les persones. Així ho ha defensat el director general d’ACTINN, Ignasi Martín, que ha assegurat que “no ens treurà el lloc de feina, el que canviarà són les funcions”, en referència a un procés que ha qualificat de transformació estructural comparable a la revolució industrial, però amb un ritme molt més accelerat.
En el marc de la desena edició de les jornades, Martín ha situat aquest canvi en un context més ampli marcat per la hiperconnectivitat i la digitalització, apuntant que el futur immediat passa per un escenari on “tot estarà connectat” i en què la clau serà la gestió de dades en temps real. Segons ha explicat, aquest entorn generarà grans volums d’informació a través del big data i les tecnologies al núvol, fet que permetrà “prendre millors decisions en temps real” i optimitzar processos en àmbits com la logística o la mobilitat, amb exemples com l’adaptació de rutes segons el trànsit o la millora en la gestió de flotes.
El responsable d’ACTINN també ha incidit en l’impacte d’aquests avenços en la vida quotidiana, destacant l’expansió de la intel·ligència artificial generativa i l’ús d’assistents conversacionals en múltiples àmbits. “Ens estem convertint en persones augmentades per la tecnologia”, ha resumit. La jornada ha inclòs diverses taules rodones centrades en la innovació en serveis urbans, logística i energia, així com en el paper del cloud, l’IoT, la intel·ligència artificial i la ciberseguretat en les infraestructures connectades. L’acte inaugural ha anat a càrrec del cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, la ministra Conxita Marsol i el president d’ACTINN, Albert Moles.