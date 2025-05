Investigació oberta

Detingut a Andorra el youtuber Valyrio en una operació de l’Audiència Nacional per delictes informàtics i blanqueig

Arrestats també el hacker Alcasec i l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez, en una operació dirigida per l’Audiència Nacional

La Policia Nacional espanyola ha detingut quatre persones en el marc d’una investigació coordinada per l’Audiència Nacional, la qual xdirigeix la magistrada María Tardón. Segons ha informat el mitjà El Confidencial, entre els arrestats hi ha el youtuber espanyol resident a Andorra Álvaro Martín, conegut com a Valyrio, així com el hacker José Luis Huertas (Alcasec), i l’exsecretari d’Estat de Seguretat durant el govern del Partit Popular, Francisco Martínez.

L’operació policial, sota secret de sumari, ha estat desenvolupada per la Comissaria General d’Informació i se centra en una investigació per delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, revelació de secrets, intrusisme informàtic i apoderament i cessió de dades reservades. Els fets investigats inclouen presumptes casos d’exfiltració de dades –és a dir, la transferència no autoritzada d’informació confidencial des de sistemes públics i privats– per a la seva posterior comercialització, segons ha avançat també La Vanguardia.

Els registres s’han dut a terme aquest dimarts en diversos punts de Madrid i a Andorra. Cal destacar que Valyrio ha ingressat a la presó de la Comella, a l’espera que les autoritats espanyoles formalitzin la petició d’extradició. Està previst que els quatre detinguts passin a disposició judicial entre dimecres i dijous.

Alcasec, per la seva banda, acumula diversos antecedents. Va ser processat pel ciberatac que va permetre accedir al Punt Neutre Judicial (PNJ) del Consell General del Poder Judicial, en una causa del gener del 2024 que va derivar en el seu empresonament provisional. En el passat també va filtrar dades de més de mig milió de contribuents de l’Agència Tributària, va piratejar el sistema de la Direcció General de Trànsit per expedir carnets falsos i ha estat vinculat a altres casos de robatori de credencials i desviament de nòmines.

Finalment, Martínez ha estat relacionat amb Alcasec per haver-lo defensat com a advocat quan aquest era menor d’edat. Segons fonts jurídiques citades pels mitjans espanyols, Martínez hauria constituït dues societats per al hacker per un import de 1.500 euros, sense assumir-ne posteriorment ni la gestió ni la comptabilitat.