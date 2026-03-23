Detinguda una dona amb 4,2 grams de cocaïna i 18 pastilles d’èxtasi al Pas durant un festival de música electrònica

Una dona de 28 anys ha estat detinguda al Pas de la Casa després de ser controlada amb 4,2 grams de cocaïna i divuit pastilles d’èxtasi. Els fets es van produir durant el cap de setmana, en un dispositiu policial que coincideix amb la celebració d’un gran esdeveniment de música electrònica a la localitat, on es va concentrar bona part de les intervencions.
Poc després de la detenció, un home de 30 anys, parella de la dona, es va presentar al servei policial per assegurar que la droga era seva i d’uns amics, i que l’havien fet transportar a través d’ella perquè consideraven que hi havia menys probabilitats de ser controlats. Després de prendre declaració, l’endemà al matí la Policia va detenir tres persones més vinculades amb els fets: un home i dues dones de 29, 31 i 33 anys.
Aquestes actuacions s’emmarquen en un dispositiu més ampli que ha comportat la detenció de disset persones, totes turistes, com a presumptes autores de delictes contra la salut pública per possessió d’estupefaents, principalment cocaïna i pastilles d’èxtasi. La majoria dels arrestats assistien al festival de música electrònica celebrat al Pas de la Casa.
Durant el cap de setmana a la mateixa localitat, també es van produir altres detencions. Un home de 48 anys va ser controlat amb 1,2 grams d’èxtasi, 0,6 grams de marihuana i dues cigarretes de la mateixa substància. Una dona de 30 anys portava aproximadament un gram d’MDMA i 5,1 grams de CBD. Igualment, es va detenir dos homes de 26 i 27 anys amb dues pastilles d’èxtasi cadascun. Un altre home, de 31 anys, va ser arrestat mentre consumia alcohol a la via pública i manipulava un embolcall que contenia quatre pastilles d’èxtasi i 0,5 grams de cocaïna.
Paral·lelament, entre divendres i dissabte es van registrar set detencions més en controls a les fronteres del riu Runer i francoandorrana. Entre els casos, destaca un home de 48 anys amb un gram de cocaïna; un altre de 34 anys amb vuit pastilles, dos grams d’èxtasi i 0,7 grams de cocaïna; i un home de 33 anys amb 0,95 grams de cocaïna, 2,80 grams d’haixix i 15,60 grams de marihuana. També es va detenir tres persones que viatjaven juntes —una dona de 36 anys i dos homes de 33 i 34 anys— amb entre 4 i 4,5 grams de cocaïna cadascun i deu pastilles d’èxtasi. Finalment, una dona de 25 anys va ser arrestada amb una pastilla d’èxtasi.
Detingut un home a la Massana per agredir la seva parella al domicili
D’altra banda, en actuacions no relacionades amb aquests fets, la Policia va detenir diumenge a la nit a la Massana un home de 47 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la seva parella al domicili on conviuen. Així mateix, es va arrestar una dona de 38 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb una taxa d’1,27 grams per litre de sang.