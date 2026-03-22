L’Hibernation tanca edició amb 9.500 assistents i consolida el públic nacional: “Cada any anem aconseguint més gent”

L’Hibernation ha tancat aquest cap de setmana la seva vuitena edició amb una assistència de prop de 9.500 persones, una xifra lleugerament inferior a la de l’any passat, quan es van superar els 11.000 assistents, però que l’organització valora positivament en un context marcat per les incidències viàries dels dies previs. Segons ha explicat l’impulsor del festival, Ricard Capdevila (‘Richy Vuelcom’), “al final hem fet unes 9.500 persones, que no està gens malament”, tot reconeixent que “són uns bons números” i que el balanç global és satisfactori. En aquest sentit, ha detallat que l’afluència es va veure condicionada inicialment pels problemes a la carretera RN20, els quals van generar incertesa i una aturada momentània en la venda d’entrades. “Ens vam espantar bastant perquè hi va haver un moment que es van parar les vendes, però després han tornat a pujar”, ha apuntat.
Malgrat aquest inici dubtós, el festival ha acabat registrant una bona resposta de públic, amb una presència destacada d’assistents locals. “Hi ha hagut molta gent d’Andorra aquest any”, ha assenyalat Capdevila, qui també ha destacat l’arribada de públic francès, especialment en els últims dies. “Crec que molta gent s’ha engrescat a darrera hora”, ha afegit. En aquesta línia, el responsable del festival ha subratllat una tendència que es consolida amb el pas de les edicions: l’augment progressiu de públic del país. “Cada any anem aconseguint més gent”, ha afirmat, tot vinculant-ho a l’atractiu del cartell i a la fidelitat del públic. “La gent ve perquè li agraden els artistes, venen a veure el seu DJ preferit o algun artista que no poden veure habitualment i el tenen aquí al costat de casa”, ha explicat.
“L’objectiu és portar més caps de cartell i continuar millorant […] Som l’únic festival d’electrònica que s’ha consolidat amb tantes edicions” – Ricard Capdevila ‘Richy Vuelcom’
De cara al futur, l’organització ja treballa amb la mirada posada en la pròxima edició, tot i que admet la complexitat de la planificació en un sector en constant evolució. “La música canvia molt d’un any per l’altre”, ha indicat Capdevila, qui ha reconegut que, tot i tenir objectius definits, la contractació d’artistes depèn de múltiples factors. “És complicat portar segons quins artistes perquè coincideixen amb altres festivals o tenen actuacions en altres països”, ha explicat. Tot i aquestes dificultats, el festival manté la voluntat de continuar reforçant el seu cartell amb noms destacats. “L’objectiu és portar més caps de cartell i continuar millorant”, ha afirmat, assegurant que, malgrat les limitacions, “sempre solem aconseguir un bon cartell”.
Finalment, el responsable de l’Hibernation ha posat en relleu el moment que viu la música electrònica i la consolidació del festival dins d’aquest escenari. “Estem en un super bon moment”, ha afirmat, tot recordant que l’any vinent el certamen celebrarà la seva novena edició (la desena si no fos per l’aturada de la pandèmia): “Som l’únic festival d’electrònica que s’ha consolidat amb tantes edicions”, ha conclòs, destacant també el perfil del públic assistent: “És un públic adult, que ve a consumir i a gastar”.