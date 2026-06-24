Cinc intoxicacions etíliques i un menor amb una cremada per un petard marquen el balanç de la nit de Sant Joan

Cinc persones han estat ateses durant la nit de Sant Joan per intoxicacions etíliques i un menor ha patit una cremada a la mà provocada per un petard, segons el balanç del Servei d’Urgències de l’Hospital. En total, els serveis sanitaris han registrat sis incidències relacionades amb el consum d’alcohol i l’ús de material pirotècnic.
Pel que fa a les intervencions del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), s’han efectuat quatre sortides amb ambulància de Suport Vital Bàsic. Tres d’aquestes actuacions han estat per assistir adults afectats per intoxicacions etíliques, mentre que la quarta ha correspost al menor ferit per la manipulació d’un petard.
A banda, dues persones adultes més amb intoxicació per alcohol s’han presentat directament al Servei d’Urgències, sense necessitat de trasllat en ambulància.