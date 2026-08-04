Més val tard que mai, però millor abans que després

Que Educació elabori un pla per adaptar els centres escolars als episodis de calor és una bona notícia. La pregunta és per què arriba ara. Les altes temperatures han deixat de ser un fenomen excepcional fa temps, inclús al Principat, i els seus efectes sobre el dia a dia de les escoles eren coneguts molt abans que es plantegés una estratègia específica. És evident que l’adaptació al canvi climàtic no hauria de ser una resposta reactiva, sinó una política de país. En relació amb això, l’administració té l’obligació d’anticipar-se als nous escenaris i protegir els col·lectius més vulnerables, especialment els infants. Si aquest pla serveix per modernitzar els equipaments, revisar protocols i garantir unes condicions adequades d’aprenentatge, serà benvingut, però convé que les lliçons arribin abans que les onades de calor, i no quan aquestes ja s’han convertit en una realitat habitual.