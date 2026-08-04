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Agències
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Diagnòstic tècnic

Educació elaborarà un pla per identificar i adaptar les escoles als episodis de calor durant el curs vinent

El Govern reconeix que encara no disposa d'un mapa tècnic dels centres educatius i espais escolars que presenten problemes relacionats

El Govern reconeix que encara no disposa d’un mapa tècnic complet dels centres educatius i espais escolars que presenten problemes recurrents relacionats amb les altes temperatures. Així ho exposa el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, en una resposta parlamentària a la consellera general de Concòrdia, Maria Àngels Aché, en què detalla les actuacions previstes per adaptar les escoles als episodis de calor derivats del canvi climàtic. Segons explica Baró, fins ara l’Executiu ha actuat a partir de les incidències comunicades pels centres i de les comprovacions efectuades pels serveis tècnics, però encara no s’ha elaborat un diagnòstic global de la situació.

Tal com detalla el ministre, l’episodi més rellevant es va produir a final del curs passat a l’escola andorrana d’Escaldes-Engordany, quan una inspecció de l’àrea de Seguretat i Salut en el Treball va constatar temperatures interiors d’aproximadament 32 graus a mig matí en algunes aules i despatxos orientats cap al riu, amb una tendència ascendent provocada per un efecte hivernacle derivat de la configuració dels tancaments.

El mandatari també assenyala que el Govern no ha elaborat encara cap estudi específic que permeti establir una relació directa entre les temperatures a les aules i la salut, el benestar o el rendiment acadèmic de l’alumnat. Tot i això, considera necessari avançar cap a un diagnòstic que identifiqui els centres i espais més vulnerables, mesuri les temperatures durant els episodis de calor i analitzi factors com l’orientació dels edificis, la ventilació o les característiques constructives.

L’episodi més rellevant es va produir a final del curs passat a l’andorrana d’Escaldes-Engordany, quan una inspecció va constatar temperatures interiors d’aproximadament 32 graus

Pel que fa a les mesures previstes, l’Executiu planteja una actuació en diferents fases. Durant el curs 2026-2027 es dissenyarà un pla de monitoratge de les temperatures interiors, s’analitzarà l’evolució dels episodis de calor per parròquies i s’elaborarà, conjuntament amb Protecció Civil, un protocol específic d’actuació davant situacions de temperatures extremes als centres educatius.

Aquest protocol inclourà mesures sobre ventilació, hidratació, adaptació de l’activitat física i de les activitats de final de curs, atenció a l’alumnat més vulnerable, ús dels espais més frescos, menjadors, transport escolar i comunicació amb les famílies. Paral·lelament, també es farà una reflexió sobre el calendari escolar, els horaris i l’organització de la jornada lectiva, la qual haurà de comptar amb la participació dels tres sistemes educatius, la comunitat educativa i les entitats socioeducatives.

A partir del 2027, i un cop completat el mapa dels centres més sensibles a la calor, el Govern preveu planificar inversions per millorar el confort tèrmic dels edificis. Entre les actuacions que es podran impulsar hi ha la instal·lació de proteccions solars, tendals, millores de ventilació, actuacions sobre tancaments i vidres, reforç de l’aïllament tèrmic, generació d’espais d’ombra i, quan sigui tècnicament justificat, la incorporació de sistemes de climatització eficients.

Segons Baró, la concreció de les actuacions dependrà dels resultats del diagnòstic tècnic, de la urgència detectada, de la viabilitat de les solucions i de les disponibilitats pressupostàries, tot assumint que els episodis de calor seran previsiblement cada vegada més freqüents i intensos.

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