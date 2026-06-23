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  • Eduard Vergara, el fallaire major, fent rodar el foc a la plaça. | ANA / R.S.
Agències
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Andorra s'encén

La Flama del Canigó arriba amb tractor al Consell General i dona el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan

El fallaire major, Eduard Vergara, aprofita el seu discurs per reivindicar la unitat del país: «Més que mai necessitem aquesta unió del poble»

Les falles ja poden rodar arreu del país. Les set parròquies han recollit aquesta tarda la Flama del Canigó a Andorra la Vella, procedent d’Ordino, i tot ja està a punt perquè els fallaires facin giravoltar el foc durant aquesta nit de Sant Joan. Després que Ordino l’hagi rebut aquest matí, la flama ha baixat fins a la plaça del Consell General a bord d’un tractor, des d’on s’ha fet el relleu a Andorra la Vella. A la seva arribada, els síndics generals l’han rebut i, tot seguit, han començat els actes institucionals de la celebració.

Cada parròquia ha recollit la seva flama i s’ha celebrat el tradicional traspàs de les capes als fallaires menors de cadascuna de les parròquies, així com al fallaire major. Enguany, aquesta distinció ha recaigut en Eduard Vergara, de la Massana. «Un honor tindre aquesta capa. Al final és un projecte que constitueix dintre la cultura popular i al final, doncs, representar la Massana és un honor i portar la capa per primer cop», ha expressat Vergara.

Abans de fer rodar el foc, el fallaire major ha pronunciat un discurs en què ha fet una crida a la unitat davant els representants polítics presents a l’acte. «Vist com tenim la situació, era moment de fer una mica d’èmfasi, sense faltar mai el respecte, però jo crec que aquesta unitat l’hem de mantenir perquè més que mai necessitem aquesta unió del poble per tirar endavant», ha declarat. Precisament, Vergara ha destacat durant el seu discurs que Andorra, quan sap caminar unida, troba sempre el camí.

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