[Amb vídeo] Un incendi a Pons mobilitza 17 dotacions de Bombers de la Generalitat que intenten sofocar les flames

Un total de 17 dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc de les quals aèries, treballen aquest diumenge a la tarda en les tasques d’extinció d’un incendi de vegetació forestal declarat al terme municipal de Ponts, a la comarca de la Noguera.
L’avís del foc s’ha rebut a les 17.48 hores i ha obligat a desplegar un dispositiu format per 12 dotacions terrestres i cinc mitjans aeris del Grup d’Actuacions Especials (MAER) per intentar controlar les flames i evitar-ne la propagació.
Segons han informat els Bombers, l’incendi afecta una zona de massa forestal situada a prop de la carretera de la Seu d’Urgell, a l’altura del punt quilomètric 103. Les tasques dels equips d’emergència se centren a estabilitzar el perímetre i impedir que el foc avanci cap a altres àrees boscoses de l’entorn.
L’actuació es produeix en un context de risc elevat d’incendi forestal, ja que la zona es troba sota un nivell de perill de grau 3. Aquesta situació obliga els serveis d’emergència a extremar les precaucions davant la possibilitat que les condicions afavoreixin la propagació de les flames.
A hores d’ara no ha transcendit l’afectació concreta de l’incendi ni tampoc si s’han registrat danys personals o materials. Els Bombers continuen treballant sobre el terreny per controlar l’evolució del foc.