Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La zona boscosa cremant. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Incendi forestal

[Amb vídeo] Un incendi a Pons mobilitza 17 dotacions de Bombers de la Generalitat que intenten sofocar les flames

Els equips d'emergència catalans treballen per estabilitzar el perímetre i evitar que les flames es propaguin cap a altres zones boscoses

Un total de 17 dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc de les quals aèries, treballen aquest diumenge a la tarda en les tasques d’extinció d’un incendi de vegetació forestal declarat al terme municipal de Ponts, a la comarca de la Noguera.

L’avís del foc s’ha rebut a les 17.48 hores i ha obligat a desplegar un dispositiu format per 12 dotacions terrestres i cinc mitjans aeris del Grup d’Actuacions Especials (MAER) per intentar controlar les flames i evitar-ne la propagació.

Segons han informat els Bombers, l’incendi afecta una zona de massa forestal situada a prop de la carretera de la Seu d’Urgell, a l’altura del punt quilomètric 103. Les tasques dels equips d’emergència se centren a estabilitzar el perímetre i impedir que el foc avanci cap a altres àrees boscoses de l’entorn.

L’actuació es produeix en un context de risc elevat d’incendi forestal, ja que la zona es troba sota un nivell de perill de grau 3. Aquesta situació obliga els serveis d’emergència a extremar les precaucions davant la possibilitat que les condicions afavoreixin la propagació de les flames.

A hores d’ara no ha transcendit l’afectació concreta de l’incendi ni tampoc si s’han registrat danys personals o materials. Els Bombers continuen treballant sobre el terreny per controlar l’evolució del foc.

Comparteix
Notícies relacionades
La ciutadania rep la nova plaça del Poble amb valoracions positives però també amb reclamacions de millora
L’International Foodie Fest reuneix 5.000 visitants a Canillo i ven més de 12.000 tapes en la seva segona edició
La 48a edició de la Festa de la Parròquia reparteix 1.650 racions d’arròs en una jornada marcada per la participació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella intensifica els controls sobre els patinets elèctrics davant l’augment d’usuaris amb el bon temps
  • Societat
Marc Torrent avisa que ampliar el parc públic no serà suficient per resoldre la crisi de l’habitatge que viu el país
  • Societat
El centre sociosanitari del Cedre atén 142 residents durant el 2025 i manté estable el nombre d’ingressos anuals
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La ciutadania rep la nova plaça del Poble amb valoracions positives però també amb reclamacions de millora
  • Parròquies, Societat
La 48a edició de la Festa de la Parròquia reparteix 1.650 racions d’arròs en una jornada marcada per la participació
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella intensifica els controls sobre els patinets elèctrics davant l’augment d’usuaris amb el bon temps
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu