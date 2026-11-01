Virtus reclama protegir el sector primari i facilitar el relleu generacional per evitar l’abandonament de les terres

Virtus ha reclamat reforçar la protecció del sector primari i garantir-ne la continuïtat entre generacions, amb mesures que permetin mantenir l’activitat agrícola i ramadera i evitar l’abandonament de les terres. La formació defensa que aquestes activitats han de continuar tenint un paper rellevant en la preservació del medi natural i en la gestió dels recursos del país, especialment l’aigua, alhora que considera necessari impulsar una producció autòctona de qualitat que aprofiti les particularitats del territori. En aquest sentit, aposta per polítiques de suport que assegurin la viabilitat econòmica de les explotacions i facilitin el relleu generacional.
Entre els exemples que posa sobre la taula, Virtus destaca la qualitat de la carn produïda a Andorra i el desenvolupament del sector vinícola, dues activitats que considera representatives de l’esforç necessari per mantenir la producció en un territori condicionat per l’orografia i el clima. La formació també reivindica el paper del cultiu del tabac en el manteniment de les terres agrícoles, atesa la seva capacitat d’adaptació a les condicions del Principat. Per aquest motiu, adverteix que qualsevol mesura encaminada a limitar-ne o eliminar-ne el cultiu hauria d’anar acompanyada d’alternatives que siguin realment viables per als productors, sense apostar per opcions que responguin únicament a tendències del moment.
El partit planteja consensuar amb els professionals del sector fórmules per reutilitzar les restes vegetals i afavorir una producció d’origen natural, sense additius
La formació considera que les ajudes i subvencions públiques han de contribuir a mantenir les explotacions actives i evitar que les terres quedin ermes, sempre que puguin continuar tenint un ús productiu. Així mateix, defensa la necessitat de reduir les càrregues administratives que poden desincentivar l’emprenedoria en el sector. En particular, proposa adaptar els requisits aplicables a les millores dels terrenys i a les construccions destinades a usos agrícoles, de manera que no hagin de complir necessàriament els mateixos estàndards que altres edificacions. També planteja consensuar amb els professionals del sector fórmules per reutilitzar les restes vegetals i afavorir una producció d’origen natural, sense additius.
Pel que fa a la preservació del medi natural, Virtus reclama una gestió forestal coordinada entre Govern i els comuns, amb una planificació que permeti actuar sobre el conjunt del territori. Entre les mesures que proposa hi ha la creació i el manteniment de tallafocs, la introducció progressiva d’espècies arbòries menys inflamables i una gestió més eficaç de la biomassa i del sotabosc. La formació recorda que aproximadament el 94% del territori nacional és de titularitat pública, amb prop d’un 80% corresponent als comuns i un 14% a Govern, unes dades que utilitza per defensar la necessitat d’establir criteris compartits d’actuació.
Finalment, Virtus estén la demanda de coordinació institucional a la gestió dels rius i al control de determinades espècies d’animals salvatges. Pel que fa als cursos fluvials, proposa que Govern i els comuns treballin conjuntament per garantir la neteja i el cabal dels rius al llarg de totes les parròquies que travessen, evitant actuacions aïllades en trams concrets. Quant a la fauna salvatge, defensa prioritzar el control d’espècies com els muflons, els porcs senglars i els talps, que, segons assenyala, poden provocar danys als conreus o generar situacions de risc quan accedeixen a zones residencials.