La Castanyada omple Canillo i Ordino de festa, música i tradició amb prop de 3.000 assistents al Canillo Zombie Fest

La celebració de la Castanyada ha tornat a reunir aquest dissabte centenars de famílies, veïns i visitants a diferents punts del Principat, amb Canillo i Ordino com a escenaris de dues propostes que han combinat la tradició de les castanyes amb la música i les activitats festives. A Canillo, l’antic Càmping Pla ha acollit unes 3.000 persones en el marc de la primera edició del Canillo Zombie Fest, mentre que la plaça Major d’Ordino s’ha convertit en un punt de trobada per gaudir d’una de les celebracions més arrelades de la tardor.
A Canillo, la jornada ha estat marcada per l’afluència de públic, amb les 800 racions de castanyes exhaurides i una programació que ha combinat activitats infantils, espectacles musicals i experiències de terror. Segons les dades facilitades pel comú, el recinte ha rebut unes 3.000 persones aquest dissabte, les quals se sumen a les 700 registrades divendres. L‘experiència immersiva de realitat virtual també ha despertat l’interès dels assistents, amb 600 participants durant la jornada de dissabte i 400 el dia anterior.
«La bona acollida d’aquesta iniciativa demostra que Canillo té capacitat per continuar innovant i generar propostes atractives per als residents i per als visitants. Volem que la parròquia sigui un espai viu durant tot l’any, amb activitats que dinamitzin els diferents nuclis i que permetin gaudir de noves experiències compartides», ha manifestat el cònsol major, Jordi Alcobé. La programació ha començat a les 16.00 hores amb jocs infantils, tallers de pintacares i una gimcana adreçada a infants d’entre sis i onze anys. Paral·lelament, els visitants han pogut participar en una experiència audiovisual immersiva inspirada en els monstres clàssics.
A les 18.00 hores, la Castanyada popular ha reunit els assistents al voltant de les castanyes, els moniatos i el moscatell, amb l’acompanyament musical de Canillo’s Band Tocant. Un dels principals atractius de la tarda ha estat l’espectacle Thriller, el qual ha comptat amb una quarantena de ballarins caracteritzats de zombis, acompanyats del grup Anyway&Friends i del Cor de Rock. L’actuació, inspirada en l’univers musical de Michael Jackson, ha combinat dansa, música rock i interpretacions en directe. El recinte també ha disposat d’una zona de food trucks i d’un sorteig adreçat als participants que hi han assistit disfressats.
«La nostra voluntat era crear una proposta que anés més enllà de la Castanyada tradicional, sense perdre’n l’essència, incorporant noves experiències i activitats que connectessin amb petits i grans», ha assenyalat la consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació, Coia Torres, qui ha afegit que «el Canillo Zombie Fest neix amb la voluntat de sumar, de mantenir vives les nostres tradicions i, alhora, d’explorar nous formats de celebració que ens permetin oferir activitats diferents, participatives i atractives». La programació del festival continuarà aquest diumenge, 1 de novembre, amb l’experiència immersiva de terror.
A Ordino, la celebració ha mantingut un format més tradicional, amb la plaça Major com a escenari principal d’una vetllada marcada per les castanyes acabades de torrar i la música en directe. Per 2,50 euros, els assistents podien adquirir un got de moscatell acompanyat d’un cucurutxo de castanyes. La música ha anat a càrrec de Vibrand Music, la qual ha amenitzat la celebració amb una actuació en directe. Entre els assistents també s’han pogut veure infants disfressats amb motius de Halloween, una mostra de la convivència entre les celebracions tradicionals de la Castanyada i els elements festius associats a aquesta altra festivitat.