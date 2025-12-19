Víctor Torre de Silva jura el càrrec com a magistrat del TC amb “un compromís ple i absolut” amb el Principat

Víctor Torre de Silva y López de Letona ha pres oficialment el relleu aquest matí a Josep-Delfí Guàrdia Canela després de jurar el càrrec com a magistrat del Tribunal Constitucional (TC). Designat pel copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, i sense voler fer declaracions als mitjans arran del que ha titllat “d’injúries” cap a la seva persona per algunes publicacions, Torre ha proferit un discurs íntegre en català en el qual ha mencionat assumir aquesta nova funció “amb un compromís ple i absolut amb Andorra, amb la seva sobirania i amb les seves institucions, sotmès únicament a la Constitució i la Llei Qualificada del Tribunal Constitucional”.
Nascut a Bilbao el 1966, el jurista especialitzat en Dret Públic ha esmentat “desitjar” que la seva tasca sigui un “servei” el qual, entre altres, totalment imparcial als valors que la Constitució proclama: “la llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social”. També ha sol·licitat, abans de retre homenatge al seu predecessor, “el suport i la col·laboració” dels membres del TC quant a les seves tasques dins la institució, tot fent esment del lema nacional: Virtus, unita, fortior.
Per la seva part, el síndic general, Carles Ensenyat, ha elogiat la trajectòria de Torre. Cal recordar que ha ocupat diverses funcions rellevants, tals com la de director del Gabinet de la Presidència del Congrés dels Diputats (1996 a 2000) o de subsecretari de Defensa (2000 a 2004), en tant la seva relació amb el Partit Popular. En tot cas, Ensenyat ha volgut fer memòria que un dels principis essencials per al bon funcionament del sistema institucional és relacionat amb la “neutralitat ideològica i la independència jurisdiccional”. “Més enllà de la trajectòria personal o de l’origen del nomenament, tots els membres del Tribunal Constitucional actuen únicament guiats per la Constitució, les lleis i l’interès general del país”, ha completat.