Les quotes tornen a dividir el Consell Econòmic: la CEA en vol més i l’USdA rebutja créixer «de manera desbocada»

Les quotes d’immigració han posat en relleu, una vegada més, les diferències entre Govern, patronal i sindicats al Consell Econòmic i Social (CES). I és que, malgrat que el primer ha posat sobre la taula una quota general de 900 autoritzacions (de les quals cal descomptar les 250 ja avançades) i 5.000 per a la temporada d’hivern, la proposta no ha arribat a ‘acontentar’ a les dues parts socials implicades: mentre que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) considera que la general tornarà a quedar curta davant les necessitats de les empreses, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) hi ha expressat un «no rotund» i ha tornat a reclamar que qualsevol arribada de treballadors vagi acompanyada d’un habitatge i unes condicions laborals dignes.
«Nosaltres mantindrem aquest decret de quota, tant la de temporada com la general. No ens han aportat cap element que crec que pugui fer pensar en una modificació de la proposta que avui s’ha posat sobre la taula», ha defensat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a la sortida del CES. Així, i tot i reconèixer que «la patronal demana que hi hagi més mà d’obra per a les empreses», ha deixat ben clar que l’ens governamental no preveu augmentar les xifres i opta més per «ser moderats i continuar sense incrementar, amb el mateix número que teníem l’any passat en aquest termini». Val a dir que la nova quota general es preveu aprovar aquest dimarts, mentre que la de temporada arribarà quinze dies més tard.
Precisament, aquest plantejament és el que qüestiona la CEA, qui avui, en veu del director, Iago Andreu, ha remarcat que el problema no es troba en les 5.000 autoritzacions de temporada, les quals sí que considera que van alineades amb les d’altres anys, sinó en una quota general que «ja neix llastada, perquè ja li hem tret un tros abans». «No és que ho digui la CEA, és que ha estat insuficient al llarg de l’últim any i mig. La quota sempre s’ha esgotat molt abans de la vigència que tenia», ha etzibat Andreu, tot i deixar clar, però, que la patronal sí que dona suport a l’aprovació perquè les dites autoritzacions són, ara per ara, «molt necessàries».
En aquesta línia, el director de la patronal ha incidit que aquesta situació es repeteix des de l’estiu del 2025, quan la quota de residència i treball es va esgotar abans del termini, tot i trobar-se «en uns màxims històrics». Des d’aleshores, i sota el seu parer, les xifres s’han anat reduint al mateix temps que s’han anat avançant permisos de quotes futures per evitar bloquejar determinats perfils: «Si ja tenim una quota que s’ha anat reduint i, a més, anem avançant-ne una part, cada vegada és una quota més petita. És com un peix que es mossega la cua», ha assenyalat Andreu, tot afegint que la situació no millorarà mentre «l’economia continuï demandant mà d’obra al ritme que demanda».
Tanmateix, i en ser qüestionat per quantes autoritzacions hauria de tenir la quota per respondre a les necessitats empresarials, el director de la CEA s’ha mostrat previngut: «Seria molt fàcil dir aquí 900, 1.000 o 2.000, per tant, no ho faré», ha exposat abans de plantejar que cal comparar l’activitat amb la de l’estiu de l’any passat. «Si no hi ha hagut una davallada de l’activitat i en aquells moments les quotes eren de 900 més el 30% addicional i les hem reduït, és evident que són insuficients», vinculant aquesta ‘tensió’ a l’objectiu actual de voler limitar l’augment de població: «Contenir el creixement demogràfic amb una economia que demanda mà d’obra constantment porta el que porta, porta aquesta tensió».
En el darrer vèrtex d’aquest debat a tres bandes tindríem a l’USdA. El seu tresorer, Joan Torra, present aquest dilluns al CES, ha assegurat que el posicionament sindical davant les quotes plantejades ha estat «un no rotund», tot i matisar que «sí que entenem que aquestes quotes de treballadors les empreses les necessiten per tirar l’economia endavant, evidentment». La discrepància, però, apareix en el model de creixement al qual es destina aquesta mà d’obra: «Si necessitem personal de la construcció i és per fer habitatge digne o social, d’acord, podem créixer; però per fer pisos per vendre i especular, la nostra part és que no hi ha quotes», ha exemplificat Torra, tot insistint que aquesta ha estat una reivindicació reiterada de l’organització sindical.
«Nosaltres estem a favor de les quotes, sí, però en aquest país no podem créixer d’aquesta manera desbocada», ha continuat, condicionant, doncs, l’arribada d’aquests nous treballadors al fet que «hi hagi habitatge, que les condicions laborals siguin dignes i que es respectin les normes». Això, però, sembla que no ha sigut prou motiu per a l’ens governamental, amb Marsol remarcant de nou que l’Executiu no veu motius per modificar la proposta, malgrat que «els empresaris necessiten més personal» i que els sindicats posen damunt la taula «el problema que tenim de salaris i d’habitatge». Cal destacar que la quota general obrirà una finestra de quinze dies abans de l’entrada en vigor de la de temporada, un marge que permetrà sobretot al comerç recórrer a aquestes autoritzacions abans que l’obertura de la temporal en pugui frenar l’accés.