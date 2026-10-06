El Carnet Jove relleva Mònica Sala al capdavant de la direcció amb l’objectiu de reforçar la connexió amb els joves

L’Associació Carnet Jove inicia una nova etapa amb el relleu de Mònica Sala al capdavant de la direcció, amb l’objectiu de reforçar la connexió amb els joves del país i impulsar una nova orientació de l’entitat. En aquest context, els òrgans de govern de l’associació han acordat obrir un procés de selecció per escollir la persona que assumirà la nova direcció.
El procés serà obert i permetrà valorar les diferents candidatures d’acord amb el perfil i les competències necessàries per desenvolupar els objectius fixats per l’entitat. La voluntat és que la nova direcció lideri aquesta nova etapa i contribueixi a reforçar el paper del Carnet Jove entre els joves del Principat.
La nova orientació busca que el Carnet Jove vagi més enllà dels avantatges i descomptes i es consolidi com una eina capaç de mantenir una relació més directa i continuada amb els joves. Alhora, l’associació vol millorar la coordinació i la connexió amb les iniciatives que ja impulsen el Govern i els comuns.