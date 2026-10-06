El Comú d’Andorra la Vella adjudica els quatre locals de l’espai Encaix a sis entitats per reforçar el teixit associatiu

El Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat la cessió gratuïta d’ús dels quatre locals de l’espai Encaix, situats a l’edifici de les Columnes, a l’avinguda de Tarragona, a sis entitats del país. En concret, el local 1 s’ha adjudicat a l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), el local 2 a l’Associació de Celíacs d’Andorra (ACEA) i el local 4 a l’Associació Andorrana de l’Espectre de l’Autisme. El local 3, en canvi, tindrà un ús compartit entre l’Associació Argentinos en Andorra, l’Associació Colombianos en Andorra (Colombiand) i l’Associació Cultural Russoparlants, ja que aquestes tres entitats faran un ús puntual de les instal·lacions i no hi oferiran una atenció continuada.
Les cessions tindran una durada inicial de dos anys i es podran prorrogar anualment fins a un màxim de quatre. El comú formalitzarà un conveni individual amb cadascuna de les sis entitats i, en el cas de l’espai compartit, s’establirà un annex per regular el calendari d’ocupació, l’emmagatzematge i la convivència entre les diferents associacions. «Amb l’adjudicació dels locals de l’Encaix posem nous espais a disposició del teixit associatiu i apostem també per compartir recursos entre entitats quan les seves necessitats ho permeten», ha destacat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada. Segons ha assenyalat, la voluntat és que les associacions puguin guanyar visibilitat i comptar amb un espai adequat per desenvolupar la seva activitat.