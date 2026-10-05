Escaldes carrega contra l’Executiu per la llei d’habitatge: «Pretén que els comuns siguem un apèndix més»

El Comú d’Escaldes-Engordany ha elevat aquest dilluns el to contra el projecte de llei del Govern per fomentar la construcció d’habitatge assequible després que ja denunciés la manca de consens amb les corporacions. En relació amb això, durant el Consell de Comú, s’ha advertit especialment de l’impacte que poden tenir sobre les finances comunals les exempcions fiscals previstes, tot qüestionant que l’Executiu pugui condicionar d’aquesta manera uns ingressos que corresponen a les corporacions. «Si això és així, francament, els comuns el que poden fer és tancar la persiana», han etzibat, abans d’afegir que «aquest Govern pretén que siguem un apèndix més i que no tinguem cap mena de voluntat política».
Entre les principals preocupacions, han assenyalat les exempcions plantejades sobre tributs com l’impost de construcció, el de rendiments arrendataris o el de propietat immobiliària, entre d’altres. Segons els càlculs exposats durant la sessió, l’aplicació de totes aquestes mesures podria arribar a reduir els ingressos comunals en diversos milions d’euros en determinats exercicis, un escenari consideren que s’ha d’analitzar amb profunditat abans de tirar endavant la llei. A més, han plantejat l’existència d’un possible «greuge comparatiu» amb els propietaris que ja ofereixen habitatges a preus inferiors i que actualment no disposen d’aquestes bonificacions.
«Evidentment que ens preocupa l’habitatge, evidentment que sabem que en aquest país no es pot viure i que això és vergonyós» – Comú d’Escaldes
Des del comú també s’ha tornat a qüestionar la manera com s’ha treballat el text. Segons han assenyalat, en la reunió de cònsols del 30 de juny la compareixença de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, no estava concretada prèviament i va ser aleshores quan van conèixer les grans línies del projecte. En aquest sentit, Escaldes-Engordany ha encarregat ara un estudi de la llei per determinar-ne l’impacte i analitzar si algunes disposicions poden afectar les competències comunals. Així, també han incidit que es tracta de mesures amb efectes que s’estendrien durant anys i, per tant, més enllà dels mandats polítics actuals.
A aquesta crítica hi han afegit que, després de l’entrada del projecte de llei, el Govern no es va posar en contacte amb el comú escaldenc. «El que hauria estat bé, com a mínim, és una trucada, però no va haver-hi ni això», han lamentat, tot assegurant que la corporació se’n va assabentar «a través de la premsa». En aquest punt, han considerat que ara l’interlocutor principal hauran de ser els grups parlamentaris, ja que el text es troba en mans del Consell General.
Tot i les crítiques, han insistit que la corporació comparteix la necessitat d’actuar davant la problemàtica de l’habitatge, però discrepant del procediment i de les mesures plantejades. «Evidentment que ens preocupa l’habitatge, evidentment que sabem que en aquest país no es pot viure i que això és vergonyós», han afirmat, tot reclamant que una iniciativa amb aquest impacte es treballi amb més profunditat i conjuntament amb les administracions afectades.