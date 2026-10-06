Govern ‘fia’ a la temporada l’impuls de la contractació en origen mentre la patronal recorda que «és una eina més»

La prova pilot de la contractació en origen ha començat amb una acollida encara limitada entre les empreses, tot i que Govern confia que l’obertura de la temporada d’hivern permeti poder donar més recorregut a la fórmula: «És veritat que ara tot just comença i veurem com evoluciona. Pensem que amb la temporada s’animarà», ha afirmat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui també no ha pogut evitar admetre, però, que de moment hi ha «molt pocs casos» que s’han acollit a aquest nou plantejament.
«És una opció que està en prova pilot, que comença i que creiem que ha de funcionar, però hem d’esperar una mica», ha afegit Marsol, apuntant que «quan es pot animar més és quan s’obri la quota de temporada, que és quan ve la gent per això, per la temporada». Un ‘desig’, però, que poc té a veure amb l’expressat per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la qual ha afirmat que «si l’acollida és tèbia, no serà per la CEA, perquè hem fet tot el possible per promocionar aquesta prova pilot». Així doncs, el director de la patronal, Iago Andreu, qui també ha destacat el suport de la Cambra de Comerç, ha assegurat que totes dues organitzacions han «posat tota la carn a la graella» per donar a conèixer la fórmula entre el teixit empresarial.
Tanmateix, la CEA considera que no hi ha una única explicació darrere de la resposta inicial, ja que, segons ha exposat Andreu, «al final, segurament cada empresa tindrà la seva casuística i una diferirà de l’altra». Així, i entre els elements que podrien arribar a estar condicionant el seu ús, el director de la patronal ha situat el cost que assumeix l’empresa: «En termes de pagar el desplaçament, en termes de pagar l’allotjament, etcètera». «Per no frustrar expectatives a vegades massa elevades, això primer és una prova pilot. Per tant, no és que hi hagi d’haver una gran quantitat, un gran contingent de persones que passin per aquesta via», ha reiterat.
En aquesta mateixa línia, també ha advertit que el mecanisme no s’ha de plantejar com una resposta única a les necessitats de personal del país: «Tampoc és la solució a tots els problemes, és una solució més. Al final, la quota de contractació en origen és una eina més que tenen les empreses». A més, un altre dels elements que Andreu ha posat sobre la taula és la durada establerta per a les contractacions, plantejant que «potser sí que hi ha empreses a les quals els nou mesos en concret no se’ls acaben d’ajustar». «Potser hi ha empreses que els aniria millor que això comencés a la primavera», ha afegit, tot remarcant que «jo crec que això Govern ho està estudiant de cara a futures edicions; amb una prova pilot es volia deixar així fixat».
Altrament, també hi hauria la possibilitat que l’interès per aquesta via anés més enllà del sector de l’hostaleria. Segons ha explicat Andreu, hi hauria altres activitats que ja han començat a plantejar fórmules adaptades a les seves necessitats, entre les quals la construcció: «Potser el sector de la construcció o altres sectors volien estudiar alguna mena de contractació en origen, però ajustada per projecte», ha apuntat el director de la Confederació Empresarial, tot advertint, però, que es tracta d’una qüestió complexa. «Ja veurem si arribarà a bon port, però tot el que sigui diversificar les fórmules d’immigració, en principi, hauria de ser benvingut», ha conclòs.