El Periòdic d'Andorra
Pertorbació Erminio

Ventades i nevades destacables afectaran el Principat fins dijous amb acumulacions importants al nord

Davant aquest escenari, Protecció Civil activa una prealerta per risc d’allaus, especialment al nord, on el perill s’elevarà fins a nivell 4 sobre 5

Andorra viu aquests dies un episodi meteorològic marcat per la pertorbació Erminio, situada al centre del continent, la qual continuarà afectant el país amb vent intens i nevades abundants. Segons el Servei Meteorològic, el flux de nord associat a aquest sistema deixarà ràfegues de fins a 70 km/h als fons de vall i fins a 100 km/h als cims, una situació que es podria allargar fins a la matinada de divendres.

Paral·lelament, les nevades continuen afectant avui principalment el nord del país. De cara a dimecres, a partir del migdia, un front vinculat a aquesta pertorbació estendrà les precipitacions en forma de neu a tot el territori, amb una intensitat màxima prevista entre el vespre i la nit. Les nevades es mantindran fins dijous al matí, moment en què tornaran a concentrar-se al nord. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 metres durant avui i demà al matí, pujarà puntualment fins als 1.500 metres dimecres al vespre i tornarà a baixar durant la nit i la matinada.

Pel que fa a les acumulacions, es preveuen gruixos significatius: fins a 5 centímetres a 1.200 metres, 40 centímetres a 1.500 metres, 55 centímetres a 2.000 metres i fins a 65 centímetres a 2.500 metres. Als cims, les acumulacions podrien arribar als 70 centímetres en 24 hores i als 100 centímetres en 48 hores.

Prealerta per risc d’allaus

Davant aquest escenari, el Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta per risc d’allaus, especialment al nord del país, on el perill s’elevarà fins a nivell 4 sobre 5 (fort). La combinació de nevades abundants i vent intens afavorirà la formació de plaques de neu inestables, incrementant notablement el risc a alta muntanya. Per aquest motiu, es recomana limitar les activitats a l’exterior i evitar les sortides fora dels itineraris controlats.

A la xarxa viària, es demana reduir els desplaçaments i extremar les precaucions, mentre que el COEX mantindrà una vigilància activa i podrà dur a terme actuacions preventives en zones exposades. Les autoritats també recorden la importància d’assegurar objectes susceptibles de caure pel vent i de consultar l’estat de les carreteres abans de desplaçar-se. Sempre que sigui possible, es recomana prioritzar el transport públic.

Durant el simulacre Nacional d’allaus que va tenir lloc el gener d’aquest any. | Govern
Notícies relacionades
Mor Sergi Mas als 95 anys, escultor referent i figura clau al Principat per la seva contribució al patrimoni cultural
El mural ceràmic de Sergi Mas resisteix l’incendi de la fàbrica d’Aigües d’Arinsal i es manté en un bon estat general
Tributs estima 93 milions d’ingressos en una campanya d’IRPF marcada per les noves deduccions arran de l’Òmnibus

Notícies destacades
  • Societat
Amb el tercer carril, el carrer de la Unió passarà a comptar només amb una parada de la línia d’autobús comunal
  • Societat
La cursa Illa Carlemany busca superar els 4.000 participants i reforçar la pràctica esportiva entre la població
  • Societat
El cribratge de càncer de còlon detecta fins a nou casos durant el 2025 amb una participació de més de 6.000 persones
Actualitat de les Parròquies
  • Economia, Parròquies
L’augment de compravendes d’habitatge eleva els ingressos i deixa un superàvit d’1,8 milions al Comú de la Massana
  • Parròquies, Societat
El Govern preveu concertar entre el 45% i el 55% de les places del futur centre sociosanitari d’Encamp
  • Parròquies
Andorra la Vella arriba a 9.171 persones amb dret a vot, un increment de 87 electors respecte al setembre del 2025
