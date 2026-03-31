Ventades i nevades destacables afectaran el Principat fins dijous amb acumulacions importants al nord

Andorra viu aquests dies un episodi meteorològic marcat per la pertorbació Erminio, situada al centre del continent, la qual continuarà afectant el país amb vent intens i nevades abundants. Segons el Servei Meteorològic, el flux de nord associat a aquest sistema deixarà ràfegues de fins a 70 km/h als fons de vall i fins a 100 km/h als cims, una situació que es podria allargar fins a la matinada de divendres.
Paral·lelament, les nevades continuen afectant avui principalment el nord del país. De cara a dimecres, a partir del migdia, un front vinculat a aquesta pertorbació estendrà les precipitacions en forma de neu a tot el territori, amb una intensitat màxima prevista entre el vespre i la nit. Les nevades es mantindran fins dijous al matí, moment en què tornaran a concentrar-se al nord. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 metres durant avui i demà al matí, pujarà puntualment fins als 1.500 metres dimecres al vespre i tornarà a baixar durant la nit i la matinada.
Pel que fa a les acumulacions, es preveuen gruixos significatius: fins a 5 centímetres a 1.200 metres, 40 centímetres a 1.500 metres, 55 centímetres a 2.000 metres i fins a 65 centímetres a 2.500 metres. Als cims, les acumulacions podrien arribar als 70 centímetres en 24 hores i als 100 centímetres en 48 hores.
Prealerta per risc d’allaus
Davant aquest escenari, el Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta per risc d’allaus, especialment al nord del país, on el perill s’elevarà fins a nivell 4 sobre 5 (fort). La combinació de nevades abundants i vent intens afavorirà la formació de plaques de neu inestables, incrementant notablement el risc a alta muntanya. Per aquest motiu, es recomana limitar les activitats a l’exterior i evitar les sortides fora dels itineraris controlats.
A la xarxa viària, es demana reduir els desplaçaments i extremar les precaucions, mentre que el COEX mantindrà una vigilància activa i podrà dur a terme actuacions preventives en zones exposades. Les autoritats també recorden la importància d’assegurar objectes susceptibles de caure pel vent i de consultar l’estat de les carreteres abans de desplaçar-se. Sempre que sigui possible, es recomana prioritzar el transport públic.