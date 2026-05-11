Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Detectar abans per protegir millor els menors

L’augment dels expedients vinculats a presumptes maltractaments o agressions sexuals a menors no pot ser mai una dada tranquil·litzadora, però tampoc seria responsable llegir-la únicament des de l’alarmisme. El que exposa Afers Socials apunta, sobretot, a una realitat que durant massa temps ha quedat invisibilitzada o silenciada: aquestes situacions existien, però no sempre es detectaven a temps. Que avui arribin més casos als serveis especialitzats significa també que hi ha més eines, més formació i una sensibilitat social més gran per identificar conductes de risc, especialment entre adolescents. La detecció precoç és clau per evitar que els infants acabin atrapats en entorns de desemparament o violència sostinguda, motiu pel qual també és rellevant la consolidació de mecanismes com la prova preconstituïda, la qual protegeix les víctimes de la revictimització durant el procés judicial. Ara bé, les xifres també evidencien que la negligència familiar i les conductes de risc continuen presents amb força. Detectar més és un pas endavant, però prevenir millor continua sent el gran repte.

Altres Editorials
L’estret d’Ormuz i la fragilitat de l’economia global
Les noves vulnerabilitats d’un país cada vegada més tensionat
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Afers Socials atribueix l’augment dels casos PAI a una “millor detecció” dels maltractaments i agressions a menors
  • Societat
Set de cada deu noies adolescents voldria abordar el tema del sexe amb els pares, però creuen que encara és tabú
  • Societat, Successos
[Amb vídeo]: Un camió bolca a l’Aldosa i obliga a tallar la circulació després que el conductor perdés el control
Articles d'opinió
Omar el Bachiri
Centra’t en fer diners
Albert Areny
La sortida dels Emirats Àrabs Units de l’OPEP: conseqüències per a Europa i Andorra
Maria Lozano i Pep Castellón
Addiccions del comportament: un problema en auge
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu