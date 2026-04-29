Uns 80 padrins participen a Sant Julià en les Memolímpiades per estimular memòria i convivència social

Prop d’una vuitantena de padrins i padrines d’arreu del país s’han reunit a Sant Julià de Lòria, aquest dimecres, en la desena edició de les Memolímpiades, una jornada dedicada a estimular la memòria i les capacitats cognitives mitjançant tallers adaptats. Alhora, la trobada també serveix com un espai de retrobament i convivència entre participants de les diferents parròquies i centres sociosanitaris de Sant Vicenç d’Enclar i d’El Cedre.
Al llarg de la jornada, els assistents gaudiran d’un programa complet, que inclou diferents tallers de treball cognitiu, mitjançant activitats de memòria, d’atenció o de foment del raonament, entre d’altres. Tanmateix, es farà un dinar de germanor per fomentar la convivència i a la tarda es realitzarà una activitat de caire més lúdic, com per exemple un bingo musical.
La iniciativa introdueix un nivell adaptat per afavorir la inclusió de persones amb major deteriorament cognitiu en les activitats
Les activitats s’han estructurat en quatre nivells cognitius i, com a novetat d’aquesta edició, s’ha incorporat un nivell més baix per afavorir una participació més inclusiva. Així, s’ha dissenyat una proposta específica per a persones amb més deteriorament cognitiu, amb l’objectiu que, independentment del seu grau de dependència, puguin prendre part activa en els jocs.
La consellera de Social del comú de Sant Julià de Lòria, Eva Ramos, ha explicat que aquestes activitats aporten beneficis clars als participants, ja que “fan un treball cognitiu”. A més, ha remarcat la importància de la dimensió social de l’esdeveniment, que esdevé un espai de retrobament entre usuaris de cases pairals i centres sociosanitaris. “Trobem gent que es coneixen de quan eren joves, que per circumstàncies viuen cada un en una parròquia diferent, però es troben aquí i els fa il·lusió”, ha explicat Ramos.