Unicef Andorra activa una campanya d’emergència per donar suport als afectats pels terratrèmols de Veneçuela

El Comitè Andorrà per Unicef ha posat en marxa una campanya d’emergència per donar suport a la resposta humanitària desplegada a Veneçuela després dels dos terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que van sacsejar el país el 24 de juny. Segons les darreres dades de l’organització, els sismes han provocat almenys 211 víctimes mortals i 1.261 persones ferides, mentre que més de 36.000 continuen desaparegudes en unes tasques de recerca i rescat que es veuen dificultades per les més de trenta rèpliques registrades des del primer moviment sísmic.
La catàstrofe afecta especialment la població infantil. Unicef estima que 3,9 milions d’infants viuen a les zones afectades, entre les quals hi ha Caracas i diversos estats del país, com Miranda, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcón i La Guaira, aquesta darrera declarada zona catastròfica. A més, els terratrèmols han provocat greus danys en habitatges, escoles, centres sanitaris, xarxes d’aigua potable i altres infraestructures bàsiques, deixant milers de famílies sense accés als serveis essencials.
Unicef estima que 3,9 milions d’infants viuen a les zones afectades, entre les quals hi ha Caracas i diversos estats com Miranda, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcón i La Guaira
En aquest sentit, l’organització també ha recordat que aquesta emergència arriba en un context especialment delicat, ja que, abans dels terratrèmols, prop de 7,9 milions de persones ja necessitaven assistència humanitària a Veneçuela, entre les quals els mateixos 3,9 milions d’infants, una situació que agreuja encara més les conseqüències de la catàstrofe. En aquest escenari, els menors són especialment vulnerables davant el risc de lesions, separació familiar, desplaçaments forçosos, afectacions emocionals i la interrupció de serveis bàsics com l’educació, l’atenció sanitària o l’accés a l’aigua potable.
Des de les primeres hores després dels sismes, Unicef treballa sobre el terreny en coordinació amb les autoritats veneçolanes, les Nacions Unides i les organitzacions locals. En menys de 24 hores, l’entitat va mobilitzar un primer vol des del seu centre logístic de Copenhaguen carregat amb material mèdic, equips d’aigua i sanejament, tendes i altres subministraments d’emergència per atendre prop de 100.000 persones. Paral·lelament, continua reforçant les actuacions de protecció infantil, suport psicosocial, assistència sanitària, distribució d’aigua potable i habilitació d’espais segurs per als infants.
En menys de 24 hores, l’entitat va mobilitzar un primer vol carregat amb material mèdic, equips d’aigua i sanejament, tendes i altres subministraments d’emergència
En aquest context, el Comitè Andorrà per Unicef fa una crida a la solidaritat per reforçar la resposta humanitària. L’organització recorda que, abans dels terratrèmols, la seva crida per a Veneçuela el 2026 ascendia a 137,6 milions de dòlars, però només havia aconseguit el 35% del finançament necessari, fet que obliga ara a mobilitzar nous recursos per afrontar una emergència que ha agreujat encara més la situació humanitària del país.