Unanimitat al Comú d’Andorra la Vella per regular les cues dels establiments comercials a la via pública

El Consell de Comú d’Andorra la Vella ha celebrat aquest dilluns una nova sessió ordinària en què s’han aprovat diverses decisions vinculades a la convivència ciutadana, l’espai públic i la gestió ambiental de la parròquia.
Entre els punts destacats, la corporació ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de l’Ordinació reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene, vigent des del 2018. El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha explicat que la revisió “respon a la necessitat de la caminabilitat de les persones” i permet adaptar el text “a les noves necessitats per poder intervenir quan calgui”.
La modificació defineix el concepte de cua recurrent com aquella que es repeteix diversos dies a la setmana, que s’allarga més de trenta minuts o que obliga els vianants a modificar el seu recorregut habitual. També es considera ocupació indeguda de la via pública quan la cua redueix l’espai lliure per sota d’1,50 metres o força els vianants a baixar a la calçada.
L’ordinació estableix que els establiments generadors de cues han de garantir sempre un pas continu i accessible, amb un mínim general d’1,50 metres de vorera lliure i, de manera excepcional, 0,90 metres, segons la normativa d’accessibilitat. El text deixa clar que la responsabilitat de la gestió de les cues recau en l’establiment, que pot haver de delimitar físicament l’espai, disposar de personal per ordenar l’accés i presentar un pla de gestió quan el comú ho requereixi.
“Ens avancem per garantir seguretat, accessibilitat i convivència, situant el ciutadà al centre i exigint responsabilitats als establiments”- Sergi González
En cas d’incompliment, es preveuen sancions d’entre 500 i 3.000 euros, amb la possibilitat de duplicar-les o triplicar-les en cas de reincidència, fins a un màxim de 9.000 euros. En situacions de risc greu, el comú pot proposar al Govern la suspensió temporal de l’activitat. Surana ha remarcat que “no es tracta d’una mesura pensada per a un únic establiment”, sinó d’una regulació preventiva per garantir “que el ciutadà pugui passejar amb seguretat per les voreres d’Andorra la Vella”.
Des de l’oposició, Miquel Canturri ha justificat el vot favorable assenyalant que “darrerament hem vist la problemàtica que es genera amb cues” i ha advertit que es tracta “d’un perill que pot recaure sobre les nostres espatlles”. El cònsol major, Sergi González, ha destacat que la modificació és “una passa endavant” i ha posat en relleu el treball conjunt de la corporació davant “una situació evident”, tot demanant també la implicació dels empresaris.
Millores de prevenció per als boscos de la capital
En l’àmbit mediambiental, el Consell ha aprovat l’adjudicació dels treballs de la primera fase del camí forestal del bosc de Solobre per un import de 376.006 euros. El conseller Jordi Cabanes ha explicat que el projecte es divideix en tres fases i que aquesta primera permetrà garantir l’accés dels bombers en un bosc de difícil entrada en cas d’incendi.
Cabanes ha detallat que les fases següents se centraran en la gestió forestal i en l’obertura del bosc a la ciutadania com a espai de gaudi. Canturri ha felicitat la corporació i ha anunciat el vot favorable, destacant la importància de preservar els boscos de la parròquia.