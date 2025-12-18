El Comú de la capital planteja modificar l’ordenació de la via pública per regular la gestió de cues comercials

El Comú d’Andorra la Vella treballa en una modificació del reglament d’ordenació de la via pública arran de les molèsties i queixes rebudes per part de la ciutadania després que, segons testimonis, aquest cap de setmana s’haguessin format llargues cues a una coneguda creperia del centre de la capital. L’establiment s’ha fet viral a les xarxes socials tant per l’afluència de clients com per l’atenció peculiar del seu propietari, fet que ha acabat tenint un impacte directe en l’ús de les voravies.
Davant aquesta situació, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha confirmat que el comú ja ha mantingut contactes amb el responsable de la creperia per abordar la problemàtica i recordar-li que l’espai públic ha de garantir el pas lliure dels vianants. “Aquesta setmana el Consell de Sobirania ja va tenir una reunió amb ell per començar a marcar les prioritats, que la ciutadania ha de poder passar per aquesta voravia, la voravia és de tots”, ha declarat González.
Segons el cònsol major, fruit d’aquest diàleg, el mateix propietari de l’establiment ha pres mesures immediates per minimitzar les molèsties, com la instal·lació de catenàries per ordenar les cues. “Si avui hi aneu, ja veureu que hi ha unes catenàries que les ha posat ell. Ell és el responsable que realment aquí no hi hagi aquestes aglomeracions de persones”, ha subratllat, tot destacant la predisposició del comerciant a col·laborar.
En aquest context, el Comú descarta, de moment, la imposició de sancions i reconeix la “bona feina” feta pel responsable de la creperia. González ha insistit que es tracta d’una situació que preocupa l’administració comunal i que s’està abordant escoltant les demandes veïnals. “És un tema que ens preocupa, que hem escoltat molt la ciutadania i que estem posant solucions”, ha afirmat.
La principal resposta estructural serà una modificació de l’ordenació de la via pública, que es preveu portar al proper Consell de Comú. Aquesta reforma inclourà, entre altres aspectes, la definició de sancions i l’obligació que determinats establiments disposin d’un pla de gestió de cues. “Hi haurà una modificació de l’ordinació de via pública […] on ja marquem sancions, on marquem que s’ha de tenir un pla de gestió de cues pels establiments comercials”, ha avançat el cònsol.
González ha emmarcat aquesta problemàtica en el creixement i la diversificació del teixit comercial de la capital. “El creixement que estan tenint els comerços i la tipologia de comerços […] estan generant unes cues que llavors nosaltres ens hem d’avançar i les hem de començar a gestionar”, ha explicat, tot remarcant la necessitat d’anticipar-se a situacions similars.
Pel que fa al cas concret de la creperia, el cònsol major ha volgut deixar clar que la voluntat del Comú no és punitiva, sinó preventiva i de treball conjunt. “És una persona que està parlant amb vosaltres, que està preocupat d’aquesta situació i aquest treball conjunt que estem fent jo crec que està començant a donar els seus fruits”, ha assegurat.