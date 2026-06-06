Entorn les 200 persones prenen part en les tres distàncies, de 14, nou i quatre quilòmetres, del Tomb Lauredià

Unes 200 persones han pres part aquest dissabte en el Tomb Lauredià, la caminada popular no competitiva oberta a tots els públics que té com a objectiu promoure l’activitat física i el descobriment de l’entorn natural de Sant Julià de Lòria. “Estem molt contents de la participació que hem rebut per part de la gent d’aquí de la parròquia i d’altres parròquies, amb una setantena d’inscrits a la [cursa] llarga, uns 65 a la mitjana i 55 a la de tres quilòmetres”, ha valorat el conseller d’Esports lauredià, Marc Ferré, qui ha agraït la feina que s’ha fet des del departament per poder fer el marcatge i la posada a punt dels camins perquè tothom hagi pogut “gaudir de la jornada d’avui”.
La xifra de participants és similar a la que s’ha registrat en les darreres tres edicions, quan es va recuperar aquesta marxa que arriba a l’11a edició. “Des que vam recuperar el Tomb ens vam marcar aquestes xifres”, ha remarcat el conseller, afegint que sempre intenten recollir l’opinió dels participants per anar adaptant l’esdeveniment. “Hem anat afegint coses”, ha concretat, i ha recordat que per exemple es va incloure el pas pel camí de Rocafort al principi de la cursa per evitar la calor. “Sempre estem oberts i amb un treball incisiu per poder anar fent passos endavant amb el tema de l’organització”, ha conclòs.
La jornada ha comptat amb tres recorreguts adaptats a diferents edats i nivells físics, tots amb sortida i arribada a la plaça de la Germandat. El circuit llarg, amb una distància de 14 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 1.035 metres, ha donat el tret de sortida a les 08.00 hores. El recorregut ha passat pel Coll de Jou, el camí de Rocafort, Aixovall, el camí de Nagol, Sant Serni de Nagol, el camí de la Solana, Aixirivall, el camí del Mas i Sant Romà d’Auvinyà abans de retornar a la plaça de la Germandat.
El circuit mitjà, de nou quilòmetres i amb un desnivell positiu acumulat de 735 metres, ha arrencat una hora després i ha passat pel Coll de Jou, el camí de Rocafort, Aixovall, el camí de Nagol i Sant Serni de Nagol, amb retorn a la plaça de la Germandat pel camí de la Solana.
I el circuit curt, pensat especialment per a famílies i participants que optaven per una proposta més accessible, ha comptat amb una distància de quatre quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de 325 metres, amb sortida a les 10.00 hores. El camí de Nagol, Sant Serni de Nagol i el camí de la Solana han estat els indrets per on han passat els participants abans de tornar a la plaça de la Germandat. Una arrossada popular i inflables a la plaça de la Germandat han completat la jornada.