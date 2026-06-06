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  • Les autoritats que han pres part en la inauguració del camí. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Medi ambient

El Plateau de Beille acull la inauguració del camí transfronterer de la transhumància entre Andorra i l’Arieja

El sender, de 32 quilòmetres i senyalitzat en tot el seu recorregut, neix amb la voluntat de donar a conèixer el paper essencial del sector primari

El Plateau de Beille ha acollit aquest dissabte l’acte d’inauguració, per la part francesa, del camí transfronterer de la transhumància entre Andorra i l’Arieja. El sender, de 32 quilòmetres i senyalitzat en tot el seu recorregut, neix amb la voluntat de donar a conèixer la pràctica de la transhumància, el paper essencial del sector primari en la preservació del paisatge i la biodiversitat, i el patrimoni cultural, arquitectònic i gastronòmic que hi està vinculat.

El projecte es va començar a gestar l’any 2022, arran de l’adhesió del Principat, Espanya, França i altres països al reconeixement de la transhumància dels ramats com a patrimoni cultural immaterial de la Unesco. A partir d’aquest, les institucions implicades van impulsar una iniciativa compartida per donar visibilitat a aquesta pràctica tradicional i, alhora, generar noves oportunitats de desenvolupament socioeconòmic i turístic.

El camí posa en valor el treball dels pastors, vaquers, pagesos i ramaders, així com la importància de les races locals vinculades al pastoralisme, com la Bruna d’Andorra, la Gasconne des Pyrénées, el cavall de Mérens, el cavall català o ceretà, i races d’ovelles com la Berberina o la Tarasconnaise.

La ruta també incorpora el patrimoni arquitectònic associat a la vida ramadera de muntanya, com les bordes, els orris i altres construccions tradicionals, així com festes, fires i actes vinculats al cicle pastoral. En el cas d’Andorra, en són exemples la benedicció de les herbes de Setúria, canvi de vall que es fa a Ordino a principis d’agost per traslladar la vacada de la vall d’Arcalís cap a la vall de Rialp, o el pas de la vacada a Canillo des de les Bordes d’Envalira cap a la solana.

Imatge del camí que ha estat inaugurat aquest dissabte al matí. | Govern d’Andorra

El sender està pensat tant per a persones habituades al senderisme o a les curses de muntanya com per a un públic familiar o per a senderistes que vulguin gaudir de l’itinerari de manera més pausada. Al llarg del recorregut hi ha, a a més, els refugis guardats del Juclar, a la part andorrana, i de Rhules, al vessant francès.

La creació del camí ha estat possible gràcies a la implicació de diversos actors d’ambdues bandes de la frontera. Per part andorrana hi han participat el Govern, el Comú de Canillo, l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, Andorra Turisme i l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya. Per part gal·la, el projecte ha comptat amb la implicació del Conseil Départemental de l’Ariège, la Communauté de Communes de la Haute Ariège, la Chambre d’Agriculture i l’Agència de Turisme de l’Ariège. Actualment, Andorra Turisme i l’Agència de Turisme de l’Ariège treballen activament per potenciar la promoció i la difusió conjunta del camí.

La part andorrana del projecte es va inaugurar el 18 d’octubre del 2024, coincidint amb una sessió de treball celebrada a Andorra en el marc del Diàleg transfronterer entre Andorra i Occitània. L’acte d’aquest dissabte al Plateau de Beille culmina la inauguració institucional del sender per la part francesa.

A l’acte d’aquest dissabte hi ha assistit els ministres de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i d’Afers Exteriors, Imma Tor. També, l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabasa, i el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Energies Renovables en representació del Comú de Canillo, Sebastià Plaza. Per part francesa, l’acte ha estat presidit per la presidenta del Conseil Départemental de l’Ariège, Christine Téqui, i ha comptat amb la presència del president de la Communauté de Communes de la Haute Ariège, Alain Marfaing, i altres autoritats del departament de l’Ariège i de la Regió d’Occitània.

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