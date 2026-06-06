Nou de cada deu pacients, segons més de 135.000 opinions, valoren positivament l’atenció de l’hospital

Els pacients de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i dels diferents serveis assistencials del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) mantenen una elevada valoració dels serveis. Així ho reflecteix la memòria del 2025, la qual recull les opinions de 135.464 usuaris del sistema sanitari. La cirurgia major ambulatòria encapçala els resultats, amb un 97,3% d’opinions favorables. En concret, un 78,6% dels pacients assegura estar molt satisfet i un 18,7% satisfet. Les consultes externes també obtenen xifres destacades, ja que el 94,2% dels usuaris en fa una valoració positiva i gairebé set de cada deu (69,3%) es mostren molt satisfets amb el servei.
A hospitalització, els indicadors continuen sent elevats. El 68,5% dels pacients es mostra molt satisfet i el 24,3% satisfet, de manera que el percentatge global d’opinions favorables arriba al 92,8%. Pel que fa al Servei d’Urgències, tres de cada quatre usuaris valoren positivament la seva experiència. En concret, la meitat dels enquestats (50,2%) es declara molt satisfet i un 24,8% satisfet. Tot i registrar la percepció menys favorable, Urgències és també un dels serveis amb més activitat, amb més de 50.000 assistències durant el 2025.
La majoria dels qüestionaris es van recollir a les consultes externes, que van concentrar 79.171 respostes. Les Urgències en van registrar 46.158, mentre que hospitalització va reunir 5.159 valoracions i la cirurgia major ambulatòria, 4.976.