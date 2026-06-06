AINA: 50 anys educant en el lleure i entorn els 10.000 infants i joves anuals entre les colònies d’estiu i les escoles

«Veure que el que has sembrat va creixent». Aquesta és la satisfacció més gran que expressa mossèn Ramon Rossell quan gira la vista enrere i pensa en els 50 anys d’AINA que es commemoren aquest cap de setmana. I quan se li demana què es queda d’aquest mig segle d’història, no ho dubta: «L’important és l’amor dels nens, la seva estimació, això no m’ho treu ningú«.
Va ser l’estiu del 1976 quan van arrencar les colònies d’AINA, una idea que mossèn Ramon havia portat «sempre a dins» i que va tenir encara més clara arran d’experiències anteriors, però sobretot de la mort d’un infant al Pas de la Casa que s’havia quedat sol al seu domicili perquè els pares treballaven. «Va ser una obra social» arran d’aquest tràgic succés que li va fer qüestionar «qui cuidava els nens» quan els pares treballaven. Les colònies van començar a caminar ocupant la rectoria i amb molts infants del Pas i «el segon any ja no hi cabien». Llavors es va començar a fer servir el terreny on posteriorment es va bastir la casa de colònies, que es va inaugurar el 1982.
Des de llavors cada any passen per AINA uns 10.000 infants i joves, entre les colònies d’estiu, escoles i d’altres grups. De fet, les estades d’estiu suposen per si soles 750 nens. «Ja no hi caben més», explica el mossèn quan se li demana per aquestes colònies. Generacions i generacions han passat per AINA i es dona la circumstància que fins i tot diferents membres d’una mateixa família han gaudit d’aquestes estades. De fet, hi ha algun cas en què avis, pares i fills han estat monitors.
Mossèn Ramon es mostra orgullós de portar «mig segle educant en el lleure» i destaca que «l’educació integral d’un nen inclou la família, l’escola i el lleure». També reivindica que aquesta feina crea uns valors i uns lligams que per a molts d’aquests joves resten per a tota la vida.
Una festa aquest dissabte serveix per commemorar aquests 50 anys. Una missa en què pren part el bisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, i a la qual també assistiran diferents autoritats, una arrossada popular, la inauguració d’un parc i de l’exposició dels 50 anys d’AINA completen els actes commemoratius, informa l’ANA.