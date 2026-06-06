La IV edició dels Jocs Esportius de la Gent Gran registra un rècord de participació amb més de 300 persones

La IV edició dels Jocs Esportius de la Gent Gran ha registrat un rècord de participació, amb més de 300 persones de les set parròquies. Així s’ha viscut aquest dissabte al matí al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTEO), on s’ha donat el tret de sortida al certamen amb la cerimònia d’inauguració, la qual ha reunit diverses autoritats. Un acte de benvinguda dedicat a tots els majors de 60 anys, en què s’ha posat de manifest la importància de les polítiques esportives i del benestar social.
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha obert els parlaments destacant el paper actiu de la gent gran dins la societat i la vida de les parròquies del país. «Parlar de la gent gran avui dia no és parlar d’un col·lectiu. Parlar de la gent gran, per tant, és parlar de persones actives, dinàmiques i implicades amb el seu present i el seu entorn, ja sigui a través de les cases pairals, les entitats, les famílies o el dia a dia dels seus pobles i de les seves parròquies», ha comentat, tot agraint la implicació dels participants i voluntaris. En aquest sentit, ha defensat els Jocs com una eina per reforçar els vincles comunitaris i promoure hàbits saludables, més enllà de la competició.
El president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, ha subratllat el valor de la iniciativa com a espai de reconeixement i cohesió social, i ha posat en relleu el paper de la gent gran en la construcció del país. En aquest sentit, ha afirmat que «la nostra gent gran és la memòria viva d’Andorra. Sou una generació que ha contribuït amb esforç, treball, sacrifici i constància a construir el país que avui tenim, i és per això que us devem molt: us devem experiència, exemple i molts valors», tot destacant també la importància de l’activitat física en totes les etapes de la vida i els valors olímpics d’excel·lència, amistat i respecte.
Per la seva banda, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha reafirmat el compromís del Govern amb l’envelliment actiu i ha defensat que l’esport en aquesta etapa és sinònim de salut i benestar. Ha posat en valor la participació dels assistents com a exemple d’un envelliment actiu i saludable, i ha destacat la dimensió social de la jornada, amb el retrobament i les relacions personals com a protagonistes.
La cerimònia s’ha iniciat a les 09.00 hores amb la desfilada de totes les delegacions, l’arribada de la torxa olímpica, la hissada de les banderes i la interpretació de l’himne nacional, El Gran Carlemany, a càrrec de la cantant Júlia Saura. Tot seguit, els participants han compartit un esmorzar abans de donar pas a les primeres competicions. A partir de les 11.00 hores han començat les proves, concentrades enguany a les Valls del Nord, amb activitats entre Ordino i la Massana i disciplines com la natació, la caminada i el trail, el tennis taula, la petanca o el tir amb arc, informa l’ANA.