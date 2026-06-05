La Policia apunta que les investigacions per identificar els autors de l’onada de robatoris avancen “pel bon camí”

Els recents robatoris a diferents punts del país han despertat la inquietud de la població andorrana. Una preocupació social que la Policia comparteix, tot i que asseguren que ja s’està treballant per «identificar i arribar a detenir els autors d’aquesta onada de robatoris». Així ho ha indicat el director del cos, Bruno Lasne, tant en el seu discurs durant la Patrona del Cos de Policia com en declaracions posteriors.
«El missatge és que també ens preocupa a nosaltres, ja sabem que a nivell social és un tema que preocupa molt, però jo us puc dir que a nivell de policia també», ha indicat. Sobre aquest afer ha dit no poder donar molts detalls en tractar-se de diferents investigacions obertes, però ha esmentat que «estem avançant pel bon camí», tot indicant que «portem uns dies sense que hi hagi cap denúncia».
«El missatge és que també ens preocupa a nosaltres, ja sabem que a nivell social és un tema que preocupa molt, però jo us puc dir que a nivell de policia també» – Bruno Lasne
El poc que Lasne ha pogut detallar sobre els furts ha estat que es tracten de diferents modus operandi. «Són patrons diferents. No podem donar el mateix patró per totes les denúncies que hem tingut», ha afirmat. L’única coincidència, però, és que tot apunta al fet que «són grups organitzats que arriben un dia i el mateix dia potser marxen», ha remarcat Lasne.
El pla d’acció per frenar el contraban al Pas, amb punts pendents
Un altre dels fronts oberts que preocupa l’Executiu és el contraban de tabac al Pas de la Casa. En aquest sentit, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha apuntalat que el pla d’acció impulsat per combatre aquest fenomen encara no està «totalment implementat», ja que algunes de les mesures previstes continuen pendents de desplegament. Així i tot, durant el seu discurs, el cap de Govern, Xavier Espot, ha celebrat que hi ha satisfacció amb els resultats.
Entre els punts pendents, la titular de Justícia ha destacat la modificació del Codi Penal per tipificar la pràctica d’anar i tornar repetidament de la frontera per acumular mercaderia. «Això està al Codi Penal, que encara no s’ha aprovat», ha recordat, afegint que una vegada entri en vigor caldrà veure «com operativament fem front a aquesta casuística».
L’altre gran pilar del pla passa pel reforç dels efectius policials destinats a aquesta lluita. De fet, Molné ha assenyalat que una part dels nous agents que actualment es troben en període de formació s’incorporaran a aquesta tasca. «L’altre punt era la incorporació d’uns policies que s’estan formant», ha explicat.
Amb tot, la ministra també ha posat en valor la col·laboració amb les autoritats franceses, assegurant que el diàleg és «constant» i que França es mostra «molt predisposada a ajudar-nos en aquesta temàtica perquè és una cosa que els afecta directament». En aquest sentit, ha garantit que la cooperació transfronterera es mantindrà en els pròxims mesos.