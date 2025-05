Esport i solidaritat

Una seixantena de persones participen en una classe magistral solidària de Patry Jordán a Sant Julià

L’activitat posa punt final a l’Agenda Social AMIC i recapta fons per a l’Associació Andorrana Contra el Càncer

Una seixantena de persones han assistit aquest dissabte a una classe magistral d’exercici físic dirigida per la reconeguda ‘influencer’ Patry Jordán, a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria. L’activitat, de caràcter solidari, s’emmarca dins de la cloenda de l’Agenda Social AMIC i ha tingut com a objectiu recaptar fons per a l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca).

Durant la sessió, Jordán ha guiat els participants en una sèrie d’exercicis de força i càrdio amb una durada aproximada d’una hora. La inscripció, amb un cost de 15 euros per persona, s’ha destinat íntegrament a Assandca, entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia.

“Tota iniciativa que animi la gent a moure’s i cuidar-se és positiva. Estic encantada de participar-hi, especialment quan té un component solidari com aquest”, ha expressat Jordán en finalitzar l’activitat.

La iniciativa ha estat organitzada pel Comú de Sant Julià de Lòria, la Universitat d’Andorra, Assandca, l’empresa Cellab i l’entitat AMIC (Andorra Microbiologia Immunoteràpia i Càncer). Segons els organitzadors, la proposta busca sensibilitzar la població sobre la importància de l’activitat física i els hàbits saludables en la prevenció de determinades malalties oncològiques.

“És ben conegut que l’exercici físic contribueix a millorar la qualitat de vida i pot reduir el risc de patir càncer. Activitats com aquesta ens ajuden a transmetre aquest missatge d’una manera vivencial i participativa”, ha afirmat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao.

Amb aquesta sessió es tanca una setmana plena d’actes emmarcats en l’Agenda Social AMIC, que han tingut com a objectiu principal conscienciar la ciutadania que el càncer no ha de ser vist com un final, sinó com un repte que es pot afrontar amb suport, prevenció i recerca. Des del comú, s’ha valorat “molt positivament” el desenvolupament del programa, i Cortesao ha manifestat la voluntat de donar-li continuïtat en pròximes edicions: “És una manera de posar el nostre granet de sorra en la lluita contra una malaltia que afecta moltes persones”.