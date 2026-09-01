Una possible situació de violència de gènere, entre les 14 intervencions del Punt Lila durant l’FM d’Andorra la Vella

Els dispositius de Punt Lila desplegats durant les festes majors d’Andorra la Vella i Santa Coloma van registrar un total de 15 intervencions, una de les quals relacionada amb la detecció d’una possible situació de violència de gènere. De manera més desglossada, fonts oficials de la corporació comunal han indicat a aquesta casa que 14 de les actuacions es van produir a la capital i una a Santa Coloma, amb un balanç global de nou intervencions preventives, cinc informatives i una assistencial. Val a dir, però, que cap va comportar una derivació a altres serveis.
Així doncs, l’actuació més ‘rellevant’ es va produir la nit del 31 de juliol durant la Festa Major d’Andorra la Vella, moment en què l’equip del Punt Lila va detectar una possible situació de violència de gènere. Els professionals que es trobaven en aquell moment es van apropar a la dona afectada, li van explicar el funcionament del recurs i li van oferir suport i acompanyament, però, finalment, no es va efectuar cap mena de derivació perquè la mateixa dona va decidir no sol·licitar-la.
Els professionals que es trobaven en aquell moment es van apropar a la dona i li van oferir suport i acompanyament, però no es va efectuar cap derivació perquè la mateixa va decidir no sol·licitar-la
Per altra banda, cal destacar que el Punt Lila va estar operatiu durant cinc nits al nucli central de la parròquia, entre el 30 de juliol i el 4 d’agost, i va concentrar 12 de les 14 intervencions només en la nit de l’1 d’agost. De les persones ateses, 11 van ser dones i l’edat mitjana es va situar en els 23,5 anys. Passant ara a Santa Coloma, el dispositiu es va desplegar del 21 al 24 d’agost i només va registrar una intervenció, de caràcter informatiu, a un jove de 17 anys que hi va arribar acompanyat, sense que es produís cap incidència assistencial ni derivació.
En aquest sentit, la cònsol menor, Olalla Losada, ha defensat que els Punts Lila «són un recurs que volem mantenir perquè contribueixen a generar espais de festa més segurs. El nombre d’intervencions no és l’únic indicador: la presència visible d’un equip preparat també té una funció preventiva i ofereix un punt de referència a qualsevol persona que necessiti informació, suport o acompanyament», tot remarcant, en referència a casos com el detectat durant l’FM de la capital, que «disposar d’un equip sobre el terreny permet detectar situacions de risc, apropar-se a la persona afectada i oferir-li suport en el moment que ho necessita».
El RollingAnd suma 34 intervencions
Paral·lelament, el dispositiu RollingAnd va efectuar 34 intervencions durant les cinc nits de la Festa Major d’Andorra la Vella, de les quals 20 van ser preventives i 14 informatives. En aquest sentit, l’activitat es va concentrar especialment l’1 d’agost, amb 17 registres, i el 2 d’agost, amb 10. Així, les actuacions es van centrar, sobretot, en la reducció de riscos associats a l’oci nocturn i al consum de substàncies, repartint-se 16 tapes per a gots i efectuant-se 12 proves voluntàries d’alcoholèmia i sis actuacions d’informació i orientació sobre el consum de substàncies.
Pel que fa a l’edat mitjana de les persones ateses, aquesta va ser de 30,2 anys, amb un perfil dels usuaris dividit en 17 dones i 15 homes, a més d’un registre mixt i un dins de la categoria ‘altres’. A més, un total de les 24 persones ateses van arribar acompanyades i sis ho van fer soles, sense que es produís cap derivació de RollingAnd cap a altres serveis, tot i que dues persones sí que van arribar derivades, precisament, des del Punt Lila.